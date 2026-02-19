El arresto del ex príncipe Andrés en la casa que habitaba en Inglaterra ha conmocionado al mundo, que asume que tiene que ver con los archivos de Epstein. Sí, es verdad, la investigación empezó por ahí, pero los cargos en su contra no son por mal comportamiento sexual.

Aunque su nombre es mencionado miles de veces en los correos electrónicos, cartas, textos y fotos, parte de la publicación de la investigación en Estados Unidos de hace 10 años contra el fallecido empresario Jeffrey Epstein, con claras referencias a prostitución y hasta abuso sexual de menores, su detención no tiene que ver con eso.

Las autoridades británicas lo arrestaron por "sospecha de mala conducta de un funcionario público en ejercicio". Es decir, fue por delitos relacionados con su excargo, algo que explica claramente por qué su hermano mayor, el rey Carlos III decidió quitarle el título de príncipe, que le protegía legalmente.

Los cargos en su contra vienen de la revelación de que Andrés habría compartido con Epstein secretos de estado, del ámbito comercial.

¿Cuánto tiempo podría pasar Andre en la cárcel?

De ser encontrado culpable, el hermano de Carlos III y tío del futuro rey William, podría pasar el resto de su vida tras las rejas. El cargo del que se le acusa tiene una pena máxima de cadena perpetua.

Irónicamente, y quizá a propósito, Andréw Mounbatten-Windsor fue arrestado en Sandrigham, una de las casas de su hermano y una de las residencias favoritas de su madre, la fallecida reina Isabel II. Este jueves 19 de febrero es, además, el día de su cumpleaños.

La gran pregunta ahora es si lo dejarán preso mientras se desarrolla el proceso. Para el momento de esta publicación, la policía inglesa no había revelado su paradero. También queda la duda de si la investigación terminará con él, o si se expandirá a otros miembros de su familia.

Su exesposa Sarah Ferguson también aparece repetidamente en los archivos de Epstein, incluso con mensajes pidiéndole dinero. Sus hijas Beatrice y Eugenie también son mencionadas.

Andrew es el segundo británico de alto perfil en caer por la publicación de los documentos relacionados con el caso de Epstein. El veterano político Peter Mandelson renunció a su asiento en la House of Lords y fue retirado de su papel como embajador británico ante Estados Unidos tras la revelación de correos y contactos con Epstein que plantearon dudas sobre su conducta y juicio, llevando a investigaciones policiales por presunta filtración de información oficial. Su salida coincidió con una crisis política interna del gobierno del primer ministro Keir Starmer vinculada a esa decisión.