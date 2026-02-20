La artista estadounidense Hilary Duff habló sobre el doloroso distanciamiento de su hermana, Haylie Duff, hasta llegar a comparar la experiencia con su divorcio de 2015 de su exmarido Mike Comrie.

En una entrevista sin filtros con la revista Rolling Stone, la cantante de 38 años explicó que escribir su nueva canción, "We Don't Talk", la ayudó a procesar la soledad de su ruptura.

"Me siento casi como cuando me divorcié [en 2015], cuando lo afronté en privado, y luego sale la noticia y piensas: 'Está bien, genial. Voy a lidiar con todo esto de nuevo'", dijo Hilary.

Según Yahoo , admitió que compartir su historia a través de la música fue difícil y describió el distanciamiento como "definitivamente la parte más solitaria de mi vida".

Hilary reflexionó sobre el desafío de hablar abiertamente de un asunto familiar tan personal. "La gente conoce mi vida desde niña... Para mí, era importante hablar abiertamente de ese tema".

"Realmente salió del corazón", dijo. La cantante también señaló que, si bien consideró cuidadosamente incluir la canción en su álbum, no estaba preparada para todas las teorías de los fanáticos que surgieron después.

Hilary Duff niega que su canción haga referencia a la casa de su hermana

Durante un reciente concierto en Londres, los fanáticos especularon que ella hizo referencia a la casa de Haylie mientras actuaba en un sofá color mostaza.

Hilary desestimó rápidamente los rumores, diciendo: "'El sofá es del color del sofá...' Eso es una completa tontería, totalmente falso y una locura. Esta era literalmente una canción sobre mi verdad, y nada más".

El nuevo álbum de Hilary, "Luck... or Something", explora dinámicas familiares complicadas, incluida su relación con sus padres, Bob y Susan Duff, informó Page Six .

Ella le explicó a Glamour: "El hecho de que nazcas en una familia no significa que siempre permanezca unida. Solo puedes controlar tu lado y tu calle".

Reconoció las complejidades de su crianza y destacó la relación "muy complicada" entre sus padres divorciados.

Aunque Hilary y Haylie crecieron cerca y colaboraron en múltiples proyectos, no se las ha visto juntas públicamente desde 2019 y no han interactuado en las redes sociales en los últimos años.

Las hermanas no han revelado el motivo exacto de su pelea, aunque Hilary insinuó posibles celos por parte de Haylie en la letra de "We Don't Talk".

"Sé que no es raro, y creo que se remonta a la pregunta: '¿Por qué compartir ahora?'. Supongo que simplemente me sentí preparada", dijo Hilary.