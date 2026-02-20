El rey de la música urbana en inglés Jay-Z ha encendido las expectativas en el mundo del hip hop tras cambiar en secreto la forma en que aparece su nombre en Apple Music, TIDAL y YouTube. El rapero de Brooklyn, nacido como Shawn Carter, volvió a la estilización "JAŸ-Z", que había utilizado en los primeros días de su carrera, especialmente alrededor del lanzamiento en 1996 de su debut, Reasonable Doubt.

Para el oyente promedio, podría parecer un cambio insignificante. Pero para los fans y quienes conocen la industria, ha generado un acalorado debate sobre la posibilidad de que el artista esté anunciando un nuevo álbum o un lanzamiento de aniversario del legendario disco, que cumplirá 30 años el 25 de junio.

"Una edición de aniversario sería una locura", comentó un fan en una publicación compartida por Kurrco .

Otros se preguntaron si la actualización indica música nueva, y uno escribió: "¿Nuevo álbum quizás?"

Los fanáticos especulan sobre un posible regreso

JAY-Z has updated his name to “JAŸ-Z” on Apple Music, TIDAL, and YouTube 👀



That stylization was originally used early in his career and also appeared on his 1996 debut album, 'Reasonable Doubt', which turns 30 this year... pic.twitter.com/uPjeIvEYWn — Kurrco (@Kurrco) February 19, 2026

El cambio de nombre llega en un momento en que Jay-Z ha estado recordando sutilmente a sus fans su influencia. Apareció en el Super Bowl LX con una sudadera negra con capucha que decía "El juego me necesita", un guiño a su canción de 2001 "Izzo (HOVA)", en la que rapea: "No puedo dejar el rap en paz, el juego me necesita / Los que me odian quieren que me cubra con cromo, no es fácil".

Los expertos creen que el mensaje sutil fue un recordatorio del hecho de que incluso si Jay-Z no lanza nuevas canciones, seguirá estando en el centro de la escena del hip hop.

Si bien en línea hay especulaciones sobre una posible secuela de Reasonable Doubt , las personas que están al tanto de la situación piensan que Jay Z ni siquiera consideraría tal idea ya que el álbum es un clásico y debería dejarse en paz.

"También se habla de una posible gira conjunta con Beyoncé", señalan los comentarios en las redes sociales, insistiendo en que incluso la posibilidad de una colaboración electrificaría los estadios.

DJ Vlad y el zumbido en las redes sociales

Más allá del cambio de nombre, Jay-Z recientemente se encontró en el centro de otra ronda de discusión en línea después de que DJ Vlad publicara una serie de tuits satíricos sobre conspiraciones de larga data que involucran a Tory Lanez y Megan Thee Stallion.

Vlad escribió : "Tengo una confesión. Roc Nation me ha estado pagando para apoyar a Megan. También sobornaron a todos los miembros del jurado para que condenaran a Tory. Y también sobornaron al juez. Jay-Z compuso una estrofa para el nuevo álbum de su nieto. Sobornaron al médico de Megan para que mintiera sobre los fragmentos de bala. Nunca le dispararon".

Toda la policía de Los Ángeles está en la nómina de Jay. Y no se limita a Los Ángeles, pero no estás listo para escuchar eso.

Poco después Vlad explicó que los tuits eran una broma y que los abogados de Tory se habían puesto en contacto para verificar la información.

"El equipo legal de Tory me contactó para verificar si mi publicación contenía información veraz, y les dije que era puro sarcasmo. Me informaron que presentaron documentos legales ante los Tribunales Supremo y Superior del Estado y que están esperando una respuesta", explicó Vlad.