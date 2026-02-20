La cantante Demi Lovato hizo que este Día de San Valentín fuera aún más especial, no sólo para su esposo, sino para el personal del restaurante en Las Vegas. La estrella de 33 años y su esposo, Jutes, dejaron una propina de $500 en efectivo para los trabajadores después de una cena romántica en Carversteak dentro de Resorts World Las Vegas el jueves pasado.

Según una fuente, la pareja disfrutó de una cena privada para dos para celebrar su primer San Valentín como matrimonio.

Después de pagar su cuenta y dejar lo que se describió como una generosa propina estándar, el asistente personal de Lovato regresó al restaurante con $500 adicionales en efectivo para el personal, informó Page Six.

"Solo estaban ellos dos", compartió la fuente. "Después de que la pareja se fuera, el asistente personal de Demi regresó para entregar al equipo de Carversteak una propina adicional de $500 en efectivo".

Demi Lovato llama a su esposo su "San Valentín eterno"

La velada fue cuidadosamente planeada y llena de dulces detalles. La pareja brindó con martinis espresso sin alcohol hechos con Almave, un aguardiente de agave azul sin alcohol de Jalisco.

Las bebidas fueron personalizadas con imágenes especiales inspiradas en su boda, añadiendo un toque personal a la noche.

Para la cena, Lovato y Jutes compartieron poppers de caviar, filetes al punto y tartar de atún. Se decía que este último era su plato favorito de la noche.

Según Yahoo , el restaurante también creó una experiencia de maridaje con cóctel sin alcohol solo para ellos, lo que hizo que la noche de cita fuera aún más íntima.

Más tarde, Lovato compartió fotos de la celebración en Instagram, brindando a los fanáticos un vistazo al interior de su escapada romántica.

En un emotivo epígrafe, escribió: "¡Nuestro primer San Valentín se casó! Gracias por hacer que cada día sea mejor y por hacerme la persona más feliz y afortunada del mundo".

Ella agregó: "Estos han sido los mejores 4 años de mi vida, te amo muchísimo, mi Valentín eterno. ¡Por muchos más!"

La pareja se casó en mayo de 2025 después de comprometerse en diciembre de 2023.