Lady Gaga se dispone a llevar el concierto en vivo Mayhem Ball a las pantallas y ha contratado al director de una de las películas de conciertos más exitosas para el trabajo. El ícono del pop, de 39 años, está filmando un concierto especial durante su residencia de 4 noches en el Kia Forum en Los Ángeles esta semana.

Según The Sun, Gaga ha contratado al director británico Sam Wrench para filmar el proyecto, y se espera que la película se estrene en 2026 después de que fuentes describieran una guerra de ofertas de transmisión.

Wrench dirigió la película Eras Tour de Taylor Swift de 2023, que se estrenó en cines a nivel mundial y posteriormente en Disney+. Recientemente trabajó con Christina Aguilera en su especial navideño, Navidad en París.

Se revelan los planes para la película del concierto Mayhem Ball de Lady Gaga

El rodaje se realizará durante las cuatro fechas de Gaga en Los Ángeles, capturando lo que se ha convertido en una de las giras más ambiciosas de su carrera. Una fuente declaró a The Sun que Gaga "se ha entregado en cuerpo y alma al Mayhem Ball" y quiere darle "una visión cinematográfica completa del concierto".

La fuente agregó que la producción es "posiblemente su espectáculo más elaborado de todos los tiempos" y dijo que le ha recordado al público que "casi dos décadas después de su carrera, todavía está en la cima de su juego".

Wrench y Gaga no son desconocidos en el ámbito creativo. Ambos trabajaron juntos previamente en el especial de HBO de Lady Gaga de 2024, que cubrió la gira de estadios Chromatica Ball de 2022. Fue una decisión sencilla contar con él de vuelta para la nueva película, siendo su ya consolidada colaboración la principal razón, según el medio.

La fuente reveló que "el programa se filmará durante sus cuatro fechas en Los Ángeles y su estreno está previsto para finales de 2026".

Wrench colaborará con el prometido de Gaga, Michael Polansky, y su coreógrafo de toda la vida, Parris Goebel, quienes gestionan creativamente el proyecto.

Gaga ya ha hablado sobre la implicación directa de Polansky en su música. "Michael estaba conmigo en el estudio todos los días", declaró al New York Times.

"Supervisó todo el proceso de creación del disco, lo completó y me ayudó a darle forma creativa al sonido". Describió la colaboración con su compañero como "algo increíble", y señaló que cuando empieza a dudar de sí misma, "no hay nadie que me lo pida mejor que él".

Dentro de la gira récord de Mayhem Ball Tour

El Mayhem Ball, que comienza en julio, abarca 87 fechas en cuatro continentes , lo que la convierte en una de las giras más extensas de Gaga hasta la fecha. La cantante ofreció cuatro conciertos con entradas agotadas en el O2 Arena de Londres en septiembre y octubre, antes de ofrecer fechas adicionales en Mánchester.

Se espera que cuando haga su última reverencia en el Madison Square Garden en abril, más de 1,3 millones de fanáticos hayan visto el espectáculo.

El video del concierto culmina un 2026 ya repleto de actividades para la ganadora del Grammy. En tan solo las primeras semanas del año, grabó un especial de concierto para Apple Music, actuó en los Grammy y el Super Bowl, y finalizó la etapa asiática del Mayhem Ball .

La próxima semana competirá en los Brit Awards 2026, donde está nominada a Artista Internacional del Año y Canción Internacional del Año por su colaboración "Die With A Smile" con Bruno Mars.

Aunque no puede asistir debido a una fecha de gira en Texas, las nominaciones marcan su primer reconocimiento a los Brit Awards en más de una década.