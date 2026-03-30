La industria musical sufrió un duro golpe tras la noticia del fallecimiento del DJ y productor estadounidense de música house Daniel Wherret. Conocido mundialmente como DJ Dan, el legendario productor de house de la Costa Oeste falleció presuntamente de un ataque al corazón el domingo 29 de marzo, según informó su hermana Dora King.

La preocupación por el artista aumentó después de que Wherret no se presentara al Spring Ball en el Dead Ringer Bar de Reno, Nevada, el 28 de marzo. Sin noticias sobre su paradero ni su situación, los organizadores se vieron obligados a comunicar la mala noticia a los asistentes al evento.

Fue tras esa ausencia que sus promotores revelaron la trágica noticia en las redes sociales.

"Con profunda tristeza, gran admiración y un sentimiento perdurable de gratitud y amor, anunciamos el fallecimiento de Daniel Wherrett, conocido profesionalmente en todo el mundo simplemente como DJ Dan, uno de los pioneros más queridos, transgresores de géneros y genuinamente influyentes en la historia de la música electrónica estadounidense", decía la publicación de Instagram .

Cuando se anunció la noticia, la pregunta que muchos se hicieron de inmediato fue la causa de la muerte del DJ. Al haber estado incomunicado durante varios días antes de su ausencia en Nevada, nadie tenía ni idea de lo que le había sucedido a Wherret.

La hermana reveló la causa de la muerte.

Todas esas preguntas sobre la posible causa de la muerte de Wherret fueron respondidas después de que su hermana lo revelara en Facebook. El ex representante de talentos del Karaoke Fun Club publicó:

"Mi hermano Dan, también conocido como DJ Dan, falleció hoy de un infarto masivo... No puedo creer que se haya ido", decía la publicación de Facebook .

La publicación de King generó diversas reacciones, expresando sus condolencias a King por su pérdida.

"Lamento mucho esta noticia. Recuerdo cuando pinchaba música en los bailes de mi instituto. Era una persona maravillosa. Mis oraciones están contigo y con toda tu familia esta noche. 💚💚💚", comentó Kim Zastoupil.

Otro comentarista, Kevin Scott Mosley, también envió sus condolencias, compartiendo que DJ Dan era un buen profesor y alguien que le hacía reír.

"¡Lamento mucho lo de Dan! Era un hombre excelente, un gran maestro y siempre me hacía reír. ¡Descansa en paz, querido amigo! ❤️", dijo Mosley.

Creando un legado en el mundo de los DJ.

Nacido en Lacey, Washington, fue al mudarse al sur de California en la década de 1990 cuando Wherret descubrió su verdadera vocación. Con el auge de la escena rave underground, DJ Dan se convirtió en una figura clave del movimiento electrónico de San Francisco.

Según Billboard, Wherret fue cofundador del colectivo Funky Tekno Tribe y se labró una sólida base de seguidores en el mundo del house, el techno y el breakbeat.

DJ Dan, que dejó su huella, es recordado sobre todo por ver sus éxitos en las listas de canciones de música dance de Billboard. El que más destacó fue "That Phone Track" en 2004.

Además, tres de los álbumes de Wherret lograron entrar en la lista Top Dance Albums de Billboard. Uno de ellos, In Stereo, alcanzó el puesto número 11 en 2011.

"Las mixtapes de Dan en los 90 sentaron un precedente en cuanto a excelencia. Un alma bondadosa y querida. Descansa en paz, Dan", dijo Jay Tripwire en respuesta al anuncio del fallecimiento de DJ Dan en Instagram.

El fallecimiento de Wherret es trágico; sin duda, era una persona muy querida. Quienes no lo conozcan ahora quizás no lo entiendan. Pero si eres fan de DJ Dan y lo admirabas, escucha su música y comprenderás por qué muchos lo adoraban y esperaban con ansias sus ritmos que ponían a bailar a cualquiera.

"El mundo está más silencioso hoy. Pero dale al play a cualquier cosa que él haya tocado, y escucharás exactamente por qué lo lloramos y por qué siempre estaremos agradecidos de que estuviera aquí para inspirarnos", se lee en un comunicado oficial de apt Entertainment .