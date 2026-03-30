El polémico artista estadounidense Kanye West está recibiendo mucha atención y críticas nuevamente después de mencionar a Martin Luther King Jr. en una canción de su nuevo álbum "Bully" sobre su esposa, Bianca Censori.

HotNewHipHop informó que la frase polémica se encuentra en la primera canción del álbum, "King", en la que West habla de su relación y menciona el legado del líder de los derechos civiles de una manera que ha provocado discusiones entre los fans.

Tras el lanzamiento del álbum, la letra se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans tuvieron reacciones encontradas: algunos la elogiaron y otros criticaron su tono y referencias históricas.

Antes de la letra de la canción, "Llevé a una reina blanca al altar / No podría haber sucedido sin Martín Lutero".

Esta frase parece aludir al matrimonio interracial de West en relación con la historia del progreso de los derechos civiles, pero cada uno tiene su propia opinión. Algunos creen que la letra hace referencia al fin de las leyes de segregación, mientras que otros la consideran una comparación grosera o demasiado simplista.

Según el medio, el bar ha generado mucha conversación en línea, y algunos fanáticos lo califican de "cursi" u "oportunista", mientras que otros dicen que muestra la tendencia de West, que viene de lejos, a mezclar historias personales con comentarios culturales.

La letra forma parte de un patrón más amplio en "Bully", un álbum que tiene tanto declaraciones audaces como momentos tranquilos, algo típico de los demás álbumes de West.

La relación de West con Censori ha sido un tema recurrente en su música y en sus apariciones públicas durante los últimos años. Según fuentes, la pareja se casó en una ceremonia privada en diciembre de 2022, poco después de que se finalizara el divorcio de West con la estrella de telerrealidad Kim Kardashian.

Su colaboración creativa también se ha ampliado para incluir el trabajo más reciente de West. Censori es el director del videoclip de "Father", una colaboración entre West y Travis Scott que aparece en el mismo álbum.

Independientemente de la polémica que rodea a West, el lanzamiento de su nuevo material ha suscitado un debate sobre la dirección que está tomando el artista. Esto se hace especialmente evidente con la referencia a King.

Algunos están decepcionados con la nueva dirección que ha tomado el artista, pero otros piensan que podría ser un comienzo positivo, a pesar de que parte del material sea transgresor.

Por otro lado, James Blake ha solicitado que se elimine su nombre del nuevo álbum de Kanye West, "Bully", alegando diferencias creativas. Explicó que su producción original para el tema "This One Here" fue modificada sustancialmente, y que la versión final "no es la que creé con Ye".

Blake enfatizó que no quiere atribuirse el mérito de un trabajo en el que no influyó, diciendo: "Llegué a un punto en el que no quiero que se me acredite en música en la que no puedo afectar el resultado final", según The News .

También señaló que la decisión no es personal y expresó su apoyo a los fans que disfrutan de la música. Según se informa, los colaboradores de larga data, que han trabajado juntos desde 2014, se distanciaron tras los polémicos comentarios de Kanye en 2022.