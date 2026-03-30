Telemundo y Billboard anunciaron el lunes que Becky G, Joy Huerta y Julieta Venegas serán las primeras homenajeadas en la edición 2026 de Billboard Latin Women in Music. Este evento anual se ha convertido en un espacio televisivo excepcional dedicado exclusivamente a reconocer a artistas latinas cuyo impacto trasciende las listas de éxitos y los premios, y este primer trío dice mucho sobre el panorama actual de la música latina.

Según Billboard y el anuncio del evento distribuido por Telemundo y NBCUniversal, Becky G recibirá el premio "Impacto Global", Joy el galardón "Espíritu de Cambio" y Julieta Venegas el premio "Excelencia Artística". Estas distinciones representan tres formas de influencia diferentes: Becky G como una figura pop que trasciende fronteras, Joy como compositora y activista que ha transformado la visibilidad en activismo, y Venegas como referente de coherencia artística en la música en español.

Para Becky G, este reconocimiento llega en otro año en el que demuestra que su carrera ya no se limita a un solo género. La cantante mexicoamericana ha pasado la última década incursionando en el pop en inglés, el reguetón, la música urbana y la música mexicana, y en 2026 ya se ha posicionado en uno de los momentos musicales más internacionales del año.

A principios de este mes, participó en "Make It Count", el himno oficial de la banda sonora del primer Clásico Mundial de Béisbol, junto a Myke Towers y YEONJUN, en un proyecto producido por Tainy y lanzado por la MLB antes del torneo mundial. Tanto Billboard como la MLB describieron la banda sonora como un esfuerzo multicultural creado para estar a la altura del alcance internacional del evento, un ámbito en el que Becky G se ha convertido cada vez más en su sello personal.

Además, la semana pasada lanzó "Marathon", un regreso total a sus raíces inglesas.

Esa dimensión global es precisamente lo que Billboard premia. La capacidad de Becky G para trascender fronteras se estableció hace años, pero lo que la ha hecho perdurar es su habilidad para adaptarse sin perder la identidad que la llevó hasta allí. Sigue siendo una de las pocas artistas que se mueve con naturalidad entre la cultura pop estadounidense dominante y el lenguaje emocional de una audiencia latina bilingüe. Incluso en 2026, esto todavía se percibe como algo menos común de lo que la industria pretende hacer creer. Su perfil público también ha seguido incluyendo el activismo, como un reciente mensaje contra el ICE en la gala MusiCares Person of the Year.

El homenaje a Joy es quizás el más significativo de la noche desde un punto de vista puramente humano. Conocida principalmente por ser la mitad del dúo Jesse & Joy, se la reconoce por usar su plataforma para impulsar el cambio, algo que Billboard vinculó directamente con su defensa de los derechos de los inmigrantes, la igualdad LGBTQ+, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Pero el premio también llega en un momento en que el arte de Joy se está expandiendo de maneras que muchos seguidores de la música comercial tal vez no hayan notado.

En 2026, Jesse & Joy siguen siendo una fuerza muy activa en las giras. Su sitio web oficial incluye fechas en abril en Honduras, Panamá, Costa Rica y Ciudad de México, incluyendo una presentación el 24 de abril en el Auditorio Nacional, lo que demuestra el continuo atractivo del dúo en Latinoamérica. Al mismo tiempo, el currículum de Joy ahora se extiende mucho más allá del dúo. El sitio web oficial de Broadway para Real Women Have Curves la identifica, junto con Benjamin Velez, como compositora y letrista del musical, lo que la ha consolidado como una de las compositoras latinas más destacadas del teatro estadounidense. Su biografía de Instagram ahora la identifica abiertamente como nominada al premio Tony, un detalle pequeño pero significativo sobre el alcance de esa etapa de su carrera.

Luego está Julieta Venegas, quien recibe el premio a la "Excelencia Artística", y, sinceramente, si alguna vez hubo una categoría que no necesitara explicación, sería esta. Venegas ha dedicado más de tres décadas a construir uno de los catálogos más respetados de la música latina, sin dejarse llevar por las tendencias, sino más bien superándolas con discreción. El anuncio de Billboard destaca obras fundamentales como Limón y Sal y canciones imperecederas como "Me Voy" y "Andar Conmigo", pero lo que hace que este reconocimiento sea especialmente significativo es que llega en un momento de gran actividad creativa, no como una celebración retrospectiva.

Este año, Venegas lanzó "Tengo que contarte", una colaboración con Natalia Lafourcade que salió en febrero. Se trata de una conversación entre amigas con aires de ranchera, marcada por el cariño, la vulnerabilidad y un homenaje compartido a México. La canción forma parte de la promoción de Norteña, su próximo álbum, y los próximos meses ya auguran una temporada muy ajetreada para ella.

El Museo GRAMMY ha programado una conversación y una actuación con Venegas para el 28 de abril, centradas en el próximo lanzamiento, mientras que su sitio web oficial anuncia una gira por México en 2026 que comenzará en mayo, con fechas en Tijuana, Mexicali, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien más homenajeados y artistas. Entre los galardonados del año pasado se encontraban Anitta, Belinda, Chiquis, Ha*Ash, Natti Natasha, Olga Tañón y Selena Gomez, y Celia Cruz fue homenajeada como "Leyenda". El espectáculo de este año ya cuenta con su primer eje emocional, y es uno muy potente: tres mujeres de distintas generaciones, estilos y trayectorias, todas reconocidas no solo por su éxito, sino también por el cambio que han generado en el camino.

El especial en vivo de dos horas se transmitirá el 23 de abril a las 9 pm hora del Este por Telemundo, y estará disponible en streaming a través de Peacock y la aplicación de Telemundo.