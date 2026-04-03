Manon Bannerman, la vocalista suiza de 23 años del grupo femenino internacional KATSEYE, de HYBE y Geffen, actuó rápidamente el viernes para calmar la euforia de sus fans publicando en Weverse. Esto ocurrió apenas unas horas después de que eliminara el nombre del grupo de su biografía de Instagram . El anuncio se produjo tras el lanzamiento de un adelanto de su nuevo sencillo, "Pinky Up", previsto para el 9 de abril, que salió sin ella y desató una fuerte especulación sobre su salida del grupo.

Los fans se percataron del problema cuando Bannerman desapareció de la escena pública el 20 de febrero. Su discográfica anunció entonces un paréntesis temporal centrado en su salud y bienestar . Insistieron en que la banda de seis integrantes seguiría adelante con los conciertos.

La acción de Manon en Instagram desata el pánico en KATSEYE.

Ese breve clip de 15 segundos de 'Pinky Up' se lanzó el 2 de abril (hora de Corea). Los EYEKONs, el fandom más devoto del grupo, notaron la ausencia de inmediato. No había rastro de Manon, solo las cinco integrantes restantes promocionando la canción. Todo esto generó expectación para su debut en Coachella el 10 de abril. Poco después, su biografía de Instagram cambió. El espacio donde antes aparecía KATSEYE quedó en blanco. Las redes sociales estallaron. Hilos de Reddit y publicaciones en X anunciaron su salida. Algunos culparon a la discográfica por obligarla a irse o por ignorar las preocupaciones sobre racismo.

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PINKY UP MV Teaser 1

OFFICIAL VIDEO OUT APRIL 9 | 9AM PT



pre-save PINKY UP: https://t.co/KIifhJPoCq#KATSEYE_PINKYUP #KATSEYE #PINKYUP pic.twitter.com/frzaj9L1Uh — KATSEYE (@katseyeworld) April 2, 2026

Los seguidores del K-pop y del pop global no tardaron en captar la pista. Un tuit popular afirmaba que ella estaba arreglando el desastre que habían causado. Otro cuestionaba cómo encajaban las conversaciones positivas con los cambios en su biografía y la exclusión de los teasers. Bannerman respondió directamente en Weverse alrededor del mediodía (hora de Corea) del 3 de abril. Escribió: "Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me han brindado. Estoy muy agradecida por la paciencia y la amabilidad que todos han demostrado durante este tiempo". Añadió la frase clave: "HxG y yo estamos teniendo conversaciones positivas y me siento apoyada. Estoy feliz y estoy sana. Compartiré más pronto. Gracias por estar siempre ahí para mí".

Manon shares new statement via Weverse.



“Thank you so much for all the love and support you've been sending my way. I'm really grateful for the patience and kindness everyone has shown during this time. HxG and I are having positive conversations and I feel supported. I'm happy… pic.twitter.com/RpsNnAokHc — Pop Flop (@ThePopFlop) April 2, 2026

Los escépticos lo ven como una estrategia publicitaria de la discográfica. HYBE x Geffen se ha mantenido en silencio sobre el cambio en Instagram y la reacción negativa de los fans. Su descanso de febrero se justificó por motivos de salud. Sin embargo, los fans destacan videos promocionales donde se la veía exhausta y entrevistas que sonaban poco convincentes. Los problemas de diversidad son más profundos . Su ausencia amplificó las quejas de que los ídolos negros en grupos multinacionales reciben menos atención y más presión. Esto refleja tensiones en otros artistas. El comunicado inicial de la discográfica sonó corporativo: "Apoyamos plenamente esta decisión. Esperamos volver a estar juntos cuando sea el momento adecuado". No se anunciaron fechas ni detalles.

El futuro se cierne sobre los momentos clave de KATSEYE.

Coachella representa un hito importantísimo para KATSEYE. Su participación llega menos de dos años después de su debut en el programa de supervivencia The Debut: Dream Academy . El 10 de abril podría ser un momento clave para la última apuesta internacional de HYBE, junto a artistas como BTS y LE SSERAFIM. Surgen dudas sobre el papel de Bannerman. Su nota sugiere una posible colaboración, con comentarios positivos. Sin embargo, la edición de su biografía y la omisión del teaser apuntan a una ruptura.

Billboards for KATSEYE’s Coachella debut have been spotted. pic.twitter.com/cNjHfsAHjD — Pop Base (@PopBase) April 1, 2026

La historia de la pausa muestra fisuras. Los directivos citan el bienestar del grupo. Los fans alegan maltrato, incluyendo extraños dramas familiares y declaraciones contradictorias. Manon llegó a insinuar que las cosas se le escapaban de las manos. HYBE x Geffen no ha hecho ninguna declaración sobre la polémica. Si realmente está feliz y sana, este cambio en su presencia en redes sociales genera dudas. Quizás indique ambiciones en solitario mientras el grupo sigue adelante sin ella.

Su acercamiento a los fans logra disipar la confusión. Ofrece un momento espontáneo en una industria tan controlada. Sin embargo, sin más novedades ni un regreso a los escenarios, la incertidumbre persiste. Los EYEKONs se mantienen a la expectativa, cautelosos, esperando el próximo anuncio.