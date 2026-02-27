Manon Bannerman se dirigió a sus fans por primera vez el martes tras su abrupta retirada de KATSEYE. Publicó un breve mensaje en Instagram en el que reconocía la preocupación generada por su pausa. Su actualización llegó pocos días después de que HYBE y Geffen confirmaran que pausaría sus actividades grupales por motivos de salud, una decisión anunciada el 20 de febrero que inmediatamente desató especulaciones sobre su futuro.

Su mensaje fue tan breve que pareció frágil: una selfi frente al espejo con la leyenda "Los amo a todos más de lo que las palabras pueden describir". Era el tipo de frase que la gente escribe cuando no puede, o no quiere, explicar más. Pero dado el revuelo en torno a su salida, incluso esa silenciosa declaración se sintió pesada. El paréntesis se describió como temporal, pero el momento en que se tomó coincidió demasiado con las críticas habituales que la han seguido desde la formación de KATSEYE, lo que plantea dudas sobre si se trata simplemente de una ruptura o del primer indicio de algo más permanente.

Durante los inicios de KATSEYE, esas críticas se documentaron abiertamente en Pop Star Academy: KATSEYE , la serie de Netflix que siguió la creación del grupo. Casi inmediatamente después de que se supiera su pausa, resurgieron en línea fragmentos del programa. Viejas escenas de Manon faltando a los ensayos o luchando con el ritmo implacable del entrenamiento fueron editadas en nuevas narrativas, a menudo sin contexto. Lo que la serie capturó fue a una joven artista aprendiendo a adaptarse a una cultura de entrenamiento muy distinta a la de su crianza en Suiza, donde descansar estando enferma no suele considerarse un fracaso. Lo que internet revivió fue una versión más dura: una aprendiz cuyo compromiso fue cuestionado.

Viejas heridas resurgen alrededor de Manon Bannerman

En la docuserie, finalmente se disculpó con sus compañeros, reconoció la presión y prometió adaptarse a las expectativas que la rodeaban. Los mentores aceptaron su explicación y el grupo siguió adelante unido. Pero la memoria en línea es menos indulgente, sobre todo cuando viejos agravios pueden transformarse en un nuevo drama.

Tan pronto como se difundió la noticia de su pausa, algunos comentaristas revivieron el argumento de que siempre le había costado encajar en el sistema del K-pop. Otros volvieron a las antiguas afirmaciones de que había sido marginada de la coreografía o ausente de ciertas agendas tras el debut de KATSEYE en 2024. La propia Manon ya había abordado este tema, rechazando la idea de que careciera de disciplina e insistiendo en que la edición selectiva había moldeado la percepción pública. Las acusaciones dolieron, en parte porque venían acompañadas de un escrutinio racial . Como única integrante negra del grupo, ha enfrentado críticas que, según muchos fans, han sido desproporcionadas.

La capacidad de internet para aferrarse a viejas incomodidades ha moldeado el ambiente en torno a su pausa de 2026. En lugar de verse como una pausa aislada por motivos de salud, ha reavivado el debate sobre si ha recibido un trato justo dentro del grupo y si el público ha olvidado alguna vez sus primeras impresiones sobre ella. Los vídeos que han vuelto a la luz no han hecho más que reforzar la división entre quienes creen que está siendo atacada injustamente y quienes están convencidos de que su pausa indica un problema más profundo con su compromiso.

Una pausa que los fans temen que pueda ser permanente para Manon Bannerman

El comunicado oficial que anunciaba su baja temporal —una nota conjunta de HYBE y Geffen publicada en Weverse y X— describió la decisión como tomada "tras una cuidadosa reflexión". No ofreció detalles, ni plazos, ni explicación alguna sobre si la pausa fue decisión de Manon o una directiva del sello. Ante la falta de claridad, se llenó el vacío con las versiones más accesibles.

Y así, su historia de Instagram, una simple foto acompañada de una sola frase, se convirtió en el único comentario directo de alguien realmente involucrado. No abordó los rumores. No negó ni confirmó nada. Pero sí recordó a los fans que detrás de las habladurías se esconde una joven que opera en una industria que exige una resistencia casi perfecta.

Por ahora, el paréntesis es solo eso: una pausa, no una salida. Las preguntas sobre su lugar en KATSEYE siguen sin respuesta. Y hasta que HYBE, Geffen o la propia Manon decidan decir más, lo único cierto es que su ausencia ha expuesto tensiones que nunca se resolvieron del todo.