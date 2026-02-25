Daniela Avanzini, integrante de KATSEYE, enfrenta una creciente reacción negativa luego de que los fanáticos acusaran a su padre, Rafael Avanzini, de hacer comentarios racistas e inapropiados sobre bailarines asiáticos, incluida su compañera coreana Yoonchae y otros ídolos.

La controversia se intensificó cuando viejos comentarios en redes sociales vinculados a una cuenta que coincidía con el padre de Daniela resurgieron en febrero de 2026.

En un comentario ampliamente compartido, comparó a su hija con Lisa de BLACKPINK en una encuesta de "quién es la mejor bailarina" y escribió que Daniela tenía una "gran ventaja contra los bailarines asiáticos" porque es latina, lo que muchos fanáticos vieron como una generalización racista sobre los artistas asiáticos.

Los internautas criticaron la forma en que presentó la etnicidad como una ventaja y calificaron el comentario de ofensivo e irrespetuoso, según koreaboo .

Los fans comenzaron a investigar más a fondo su actividad anterior en línea y encontraron más publicaciones que, según ellos, se pasaron de la raya. En una historia de Instagram que mostraba a Daniela y a Yoonchae, integrante coreana de KATSEYE, juntos durante una coreografía, supuestamente escribió la imagen "besa, bésala", lo que incomodó a muchos fans.

Algunos describieron el título como espeluznante e inapropiado, especialmente viniendo de un padre hacia su hija y un compañero.

Las capturas de pantalla de estos comentarios se difundieron rápidamente en X y otras plataformas, donde los usuarios lo acusaron de ser "racista" y "espeluznante".

Muchos Eyekons, fans del grupo, se mostraron impactados tanto por el tono racial de sus comentarios como por la forma en que parecía sexualizar a su propia hija y a sus colegas. Algunas publicaciones fueron más allá, exigiendo una mayor protección para los miembros ante controversias familiares e instando a la empresa a intervenir, informó The Tab .

Ante las crecientes críticas, la cuenta de Instagram que se creía pertenecía al padre de Daniela fue desactivada, antes de que apareciera una nueva cuenta con el mismo nombre, alegando que la anterior había sido denunciada y baneada masivamente. El nuevo perfil continuó publicando mensajes expresando orgullo y amor por Daniela, pero no calmó la ira de muchos fans.

Debido a que el propietario de la cuenta afirmó en una respuesta que había "hablado con Dani antes de nada", algunas personas comenzaron a especular que Daniela podría haber sabido o estado de acuerdo con sus comentarios anteriores, lo que amplió la reacción para incluirla a ella.

Sin embargo, otros fanáticos argumentaron que ella no debería ser considerada responsable de las acciones de su padre y pidieron que las críticas se centraran en él.

La situación ha aumentado las preocupaciones actuales en torno a KATSEYE, ya que las disputas recientes y los problemas relacionados con los miembros ya han planteado preguntas sobre el futuro del grupo y la dinámica interna, según KpopBreaking .