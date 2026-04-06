Savannah Guthrie regresó emotivamente al programa matutino de televisión de la NBC, Today, el 6 de abril de 2026, marcando su primera aparición en pantalla en más de dos meses desde que su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida de su casa en Arizona.

La presentadora de 54 años regresó al Estudio 1A del Rockefeller Center y retomó su puesto como presentadora junto a su compañero Craig Melvin. Al inicio de la transmisión, saludó a los televidentes con un mensaje sencillo pero sincero: "Nos alegra mucho que hayan comenzado la semana con nosotros, y es un placer estar de vuelta en casa". Craig Melvin le respondió con calidez: "Sí, es un placer tenerte de vuelta en casa".

"Bueno, allá vamos, estén listos o no, demos las noticias", dijo Guthrie, antes de pasar a los titulares del día. Savannah fue vista por última vez como presentadora en enero, según Reuters .

Emocionante regreso a casa: Fans y copresentadores dan la bienvenida a Savannah.

Su regreso a Today fue recibido con una gran muestra de apoyo por parte de los telespectadores, muchos de los cuales se congregaron a las afueras del estudio del programa en Rockefeller Plaza para darle la bienvenida a Savannah de nuevo al programa.

Los fans alzaron pancartas, vitorearon y lucieron lazos amarillos, símbolo de esperanza por el regreso sano y salvo de Nancy. Más tarde, ella salió a la plaza para saludar a la multitud, agradeciéndoles su amabilidad y apoyo, que, según dijo, había sentido profundamente durante su ausencia.

Mientras Savannah se dirigía a la plaza para reunirse con sus copresentadores junto a Jenna Bush Hager, los fans sostenían carteles que decían: "Bienvenida de nuevo, Savannah". Craig Melvin le dio la bienvenida diciendo: "Estamos de vuelta a las 8:30 de esta hermosa mañana de lunes, y es una mañana de lunes especial para nosotros y también para esta audiencia, porque le damos la bienvenida de nuevo a nuestra Estrella Polar". También estuvieron presentes Carson Daly, Al Roker y Sheinelle Jones, según Page Six .

Entre lágrimas, Savannah expresó su agradecimiento por los letreros, diciendo: "Estos letreros son preciosos". Y añadió: "Han sido maravillosos. He recibido muchísimas cartas, muchísimas muestras de cariño, tanto para mí como para toda mi familia. Lo sentimos, sentimos sus oraciones, gracias".

No hay pistas sobre la desaparición de Nancy a pesar de los mayores esfuerzos.

Savannah regresó al programa matutino mientras continúa la búsqueda de su madre. Las autoridades describen la desaparición de Nancy Guthrie como un presunto secuestro, luego de que las imágenes de vigilancia publicadas por el FBI mostraran a un individuo enmascarado en su residencia de Tucson, Arizona. A pesar de la intensa búsqueda y los llamamientos públicos de Savannah y sus hermanos, no se han producido avances significativos en la investigación.

Junto con sus hermanos, Savannah ha emprendido acciones cada vez más públicas para recabar información sobre el secuestro de su madre, pero la investigación aún no ha dado resultados concluyentes. A finales de febrero, la familia anunció una recompensa de hasta un millón de dólares (754.000 libras esterlinas) por cualquier información que conduzca a la recuperación de la mujer de 84 años, quien, según indicaron, necesitaba medicación diaria.

Guthrie compartió el anuncio en un emotivo video en su cuenta de Instagram, instando a cualquier persona con información relevante a que se presente y enfatizando que "alguien sabe cómo encontrar a nuestra madre y traerla a casa".

Además de ofrecer una recompensa, Savannah ha utilizado repetidamente las redes sociales para solicitar apoyo público y posibles pistas. Publicó un comunicado familiar en Instagram pidiendo a los residentes de Tucson y a otros miembros de la comunidad de Arizona que revisaran sus recuerdos y cualquier imagen o grabación que pudiera ser útil, sugiriendo que alguien podría haber captado inadvertidamente un detalle crucial.

Voluntarios e investigadores aficionados también han participado en las labores de búsqueda, con agencias locales y federales trabajando junto a los miembros de la comunidad mientras las autoridades continúan examinando las pruebas y explorando todas las vías posibles.