Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, desapareció de su casa en Tucson a finales de enero, y la policía sigue negándose a publicar las notas de rescate que aparecieron poco después, mientras la búsqueda continúa.

Según la investigadora Lisa Ribacoff-Mooney, la preocupación no radica simplemente en la curiosidad pública, sino en el riesgo de que la publicación de los mensajes pueda contaminar el caso con nuevos engaños y dificultar la distinción entre las pruebas genuinas y el ruido.

Para contextualizar, el caso ya se había vuelto inusualmente confuso a los pocos días de la desaparición de Guthrie. Fue vista por última vez el 31 de enero tras regresar a casa después de cenar con su familia, y posteriormente surgieron numerosos mensajes que afirmaban que había sido secuestrada, con exigencias de millones de dólares a cambio de su liberación .

Alleged ransom note for Nancy Guthrie kidnapping demands millions in Bitcoin.



Details: https://t.co/dyhWFrcViu pic.twitter.com/3S62nYJ6i0 — TMZ (@TMZ) February 3, 2026

Según se informa, al menos una nota solicitaba el pago en criptomonedas, y varios medios de comunicación, entre ellos TMZ, afirmaron haber recibido también comunicaciones relacionadas con el caso.

¿Por qué las notas de Nancy Guthrie permanecen inéditas?

El argumento fundamental en contra de la publicación es bastante directo. Ribacoff-Mooney informó anteriormente que la policía podría haber retenido las notas porque la información que contienen no ha sido corroborada, lo que equivale a decir que las cartas podrían no demostrar lo que parecen demostrar.

En un caso como este, esa distinción importa más que el ferviente apetito público por cada trozo de papel.

Su advertencia fue más específica. "Al publicar las cartas, también se permite que se envíen cartas similares, donde el público aprendería el lenguaje, el tono e incluso, si se trata de una carta mecanografiada, la tipografía", dijo.

Thursday marks Day 40 in the search for Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of NBC "Today" show host Savannah Guthrie, who went missing from her Tucson-area home on Feb. 1. Authorities believe Nancy was taken from her home against her will. https://t.co/AYe6jpvbIe — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) March 13, 2026

Añadió que hacerlo "eliminaría la autenticidad de las cartas reales", lo cual es una preocupación práctica y sombría en un caso que ya está repleto de afirmaciones, supuestos avistamientos y mensajes de origen incierto.

El mismo informe indicaba que la policía ya había actuado contra al menos un presunto impostor acusado de enviar cartas de rescate falsas en relación con la desaparición de Guthrie a mediados de febrero.

Una vez que un caso de persona desaparecida de gran repercusión mediática se convierte en un espectáculo público, la triste realidad es que los oportunistas a menudo intentan colarse en el guion.

Cómo el caso de Nancy Guthrie generó aún más confusión.

El ejemplo más llamativo se produjo el 16 de febrero, cuando TMZ informó haber recibido un cuarto correo electrónico de alguien que afirmaba saber qué le había sucedido a Nancy Guthrie. Según el medio, el mensaje contenía la misma cuenta de bitcoin utilizada en las tres comunicaciones anteriores, lo que le otorgaba cierta continuidad, aunque no credibilidad.

Nancy Guthrie



Revisiting the ransom notes sent to the media:



Does it bother anyone else that there was singular information that identified items in and around Nancy's house in the notes?



LE and the Guthries obviously took them seriously due to details in the notes.



Could… pic.twitter.com/Zx1YAtDxqG — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) March 7, 2026

Parte del correo electrónico decía: "Sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera y me dijeron que me callara, así que sé quién es y definitivamente era Nancy quien estaba con ellos".

Eso no convierte la afirmación en cierta. Simplemente demuestra la facilidad con la que este caso se ha vuelto vulnerable a versiones contradictorias, algunas desesperadas, otras teatrales, y quizás incluso maliciosas. Más de un mes después de la desaparición de Guthrie, su paradero sigue siendo desconocido, y su familia ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su regreso sana y salva.

🚨DEVELOPING: "I know what I saw five days ago SOUTH OF THE BORDER. And I was told to shut up. I know who he is and that was definitely Nancy with them."



Suspect is male, worried, because of his burglary from 10 yrs ago. But wants the FBI reward money.



pic.twitter.com/FwblVS5SH7 — Kev Posobiec (@KevinPosobiec) February 16, 2026

También está el incómodo tema del silencio. Ribacoff-Mooney dijo que no había habido muchas novedades en cuanto a actualizaciones o cartas de rescate adicionales, una pausa que puede significar muchas cosas y que prácticamente no confirma nada.

Para los investigadores, retener las notas puede tener menos que ver con el secreto que con el control, preservando detalles que pueden comprobar si un futuro informante sabe algo real o simplemente está repitiendo lo que ya se ha difundido.

Nada de lo que se ha publicado confirma que las cartas procedieran de un secuestrador real, ni aclara si los distintos correos electrónicos y notas están relacionados entre sí de forma fiable. Hasta que esto cambie, el material más llamativo del caso de Nancy Guthrie podría ser también el menos fiable, razón por la cual la policía parece reacia a hacer públicas las notas.