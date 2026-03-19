Una vecina de Arizona afirma que el caso de Nancy Guthrie podría involucrar a más de un secuestrador, y le comentó a Brian Entin de NewsNation esta semana que sospecha que "dos o tres" personas estuvieron involucradas en la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, de 84 años, de su casa cerca de Tucson.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa el 31 de enero y su desaparición fue denunciada al día siguiente tras no presentarse a la iglesia. Los investigadores han declarado públicamente que creen que fue secuestrada y no que se escapó por su propia voluntad. Más de seis semanas después, el caso sigue sin resolverse y la policía no ha confirmado nada de lo que dice la vecina, por lo que su versión debe tomarse con cautela.

La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie gira en torno a una puerta.

La nueva declaración provino de una vecina identificada solo como Laura, quien le dijo a Brian Entin que la puerta de seguridad en la entrada de la casa de Guthrie podría descartar la idea de que un intruso solitario forzara la entrada. Según ella, el hombre captado en video en la entrada tal vez no estaba intentando entrar. Sugirió que podría haber estado esperando.

El argumento de Laura se basa en ese tipo de detalle práctico y sencillo que suele disipar las especulaciones. Comentó que su propia casa tiene una puerta similar y la describió como extremadamente difícil de forzar si está cerrada con llave. "Si tienes una puerta así, una puerta de seguridad en la entrada principal, es imposible entrar. Jamás vas a poder forzar esa puerta de seguridad", afirmó.

Eso la llevó a una teoría más sombría. Dado que la puerta principal tiene paneles de vidrio y puede ser difícil ver a través de ella con claridad por la noche, dijo que el hombre en la puerta podría haber estado mirando hacia adentro para ver si alguien se movía o si los cómplices en otra parte de la casa estaban listos para sacar a Nancy Guthrie. "Creo que estaba allí parado esperando a que alguien saliera", dijo Laura.

Es un relato impactante, pero no deja de ser eso. La policía no ha confirmado la participación de varios sospechosos, y ninguna declaración oficial ha respaldado la reconstrucción de los hechos realizada por el vecino. La cautela es importante en este caso, ya que los crímenes reales suelen llenar cualquier silencio con certeza, a menudo mucho antes de que las pruebas lo hagan.

¿Por qué el caso aún no ha dado un giro claro?

Lo que se sabe públicamente es más limitado y preocupante. El 10 de febrero, las autoridades publicaron las imágenes de la cámara del timbre que mostraban a un hombre enmascarado en la puerta de la casa de Nancy Guthrie el día de su desaparición, aparentemente manipulando la cámara. Posteriormente, el FBI describió al sospechoso como un hombre de complexión media, de entre 1,75 y 1,78 metros de altura. Esa imagen sirvió como punto de referencia para el caso, pero aún no ha supuesto un avance decisivo.

Laura también dudaba de que una sola persona pudiera haber cargado a una anciana por sí sola, basándose en su experiencia cuidando a su madre. Comentó que ayudar a subir escaleras incluso a una mujer más ligera era físicamente difícil, especialmente si no podía o no quería moverse. "Es difícil cuando alguien no quiere que lo muevan o no puede moverse", dijo. "Así que pensar que una sola persona podría mover a una mujer de 63 o 68 kilos que tal vez no quiera moverse no me parece razonable".

Las autoridades aún no han identificado a ninguna persona de interés ni han anunciado ningún arresto, aunque la familia Guthrie ha sido descartada como sospechosa, según el informe. El mes pasado, Savannah Guthrie dijo que ella y sus familiares ofrecían una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a la recuperación de su madre. A principios de este mes, publicó una fotografía de las flores que dejaron frente a la casa de su madre y agradeció a las personas que se habían reunido allí. "Sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, de la comunidad de Tucson y de todo el país", escribió, antes de añadir una súplica que resuena con mucha más fuerza que cualquier teoría sobre rejas, cámaras o sombras en la puerta. "Por favor, no dejen de orar y tener esperanza con nosotros. Tráiganla a casa".