Un comentario polémico de un fan en un videoclip de Charli XCX provocó una fuerte reacción de Sky Ferreira en lo que respecta a la autoría. La cantante de 33 años insinuó que algunos de sus temas inéditos fueron utilizados por otros y que, supuestamente, no recibió el crédito correspondiente.

El problema surgió después de que un fan republicara el videoclip de Sky de 2012, " Everything is Embarrassing ", con el comentario: "Me pregunto cuál es su fuente de ingresos". Aunque esa publicación de Twitter fue eliminada, algunos usuarios de Reddit lograron obtener una captura de pantalla de ese intercambio.

Ferreira se ofendió por ese comentario, explicando cómo había trabajado duro durante años y afirmando que algunos artistas habían grabado sus antiguas canciones.

"Alguien me envió tu cuenta de X. Estuve de gira durante años. Trabajo. Siento tener que decírtelo, pero tu artista favorito graba mis canciones antiguas. Espero que eso responda a tu pregunta", dijo Ferreira.

Cabe señalar que Ferreira no mencionó a Charli XCX en su respuesta. Sin embargo, considerando el trasfondo de la polémica, no cabía duda de que la cantautora británica estaba involucrada.

"No iba a decir nada... Me hizo recordar muchas cosas que me he esforzado mucho por superar", dijo Sky.

Cabe señalar, sin embargo, que Ferreira figura como artista invitada, coautora y productora vocal en la canción " Eyes of the World " de Cumbres Borrascosas . No obstante, sus preocupaciones podrían deberse a otra cosa.

Según Rolling Stone , podría haber un problema del pasado sin resolver que llevó a Sky a reaccionar de esa manera. Podría remontarse a 2013, año en que se lanzó " Everything is Embarrassing ", el único álbum de estudio que ha publicado hasta la fecha.

Charli XCX Management aclara la situación

Tras las respuestas de Ferreira, el equipo de gestión de Charli XCX no tardó en emitir un comunicado oficial al respecto a través de Billboard . En él, recalcaron que siempre se aseguran de dar el crédito correspondiente antes del lanzamiento de un álbum.

"Antes del lanzamiento del álbum Wuthering Heights, se llevó a cabo un proceso de revisión estándar sobre un pequeño número de temas del álbum, incluidos fragmentos de material procedentes de sesiones anteriores. En este proceso participaron representantes de artistas, abogados, productores y gestores, e incluyó una revisión exhaustiva de material de archivo y grabaciones demo", rezaba el comunicado.

Dado que el asunto aparentemente la involucra, Charli XCX aún no ha emitido ninguna declaración. Según su equipo, la artista de 33 años se encuentra actualmente en Kioto filmando una película y finalizando un nuevo álbum de estudio.

El problema con Ferreira es el último de una larga lista de controversias que Charli XCX ha enfrentado últimamente. De hecho, el mes pasado, pocos días después del lanzamiento de Cumbres Borrascosas , recibió duras críticas por asistir a una fiesta en Berlín que supuestamente tenía vínculos con Rusia.

Charli aclaró la situación en Instagram, afirmando que ni ella ni su equipo estaban al tanto de ninguna vinculación con el partido en Berlín, según un informe de Yahoo . Añadió que se oponía a las atrocidades del gobierno ruso en Ucrania y que apoyaba al pueblo ucraniano.

Dado que Charli XCX no rehúye las polémicas, no sería sorprendente que publicara una respuesta escrita por ella misma. La única incógnita ahora es cuándo sucederá, considerando su apretada agenda.