Importantes patrocinadores, entre ellos Pepsi y Diageo, se han retirado de forma sensacional del Wireless Festival de Londres tras la polémica contratación de Kanye West como cabeza de cartel.

El rapero, ahora conocido como Ye, tiene previsto ofrecer una serie de tres conciertos en Finsbury Park del 10 al 12 de julio de 2026. Sin embargo, su regreso al Reino Unido tras 11 años de ausencia se ve ahora amenazado, ya que el primer ministro Sir Keir Starmer y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, encabezan un coro político de condena.

Fuentes internas del sector informan que la retirada del apoyo corporativo ha dejado un déficit multimillonario en el presupuesto del evento, y que Pepsi ha puesto fin a una colaboración que había sido un pilar fundamental del festival desde 2015. Esta situación representa una crisis importante para los festivales de música de Londres en 2026, ya que el sector se enfrenta a las consecuencias financieras de los discursos de odio en la industria musical.

Los patrocinadores se retiran ante la creciente presión.

Los primeros indicios de tensión surgieron de los socios corporativos. Pepsi se retiró como patrocinador principal del Wireless Festival, una decisión que sorprendió a la industria de eventos.

Según BBC News , la decisión surge tras las críticas a los comentarios antisemitas que West hizo en el pasado y a sus elogios públicos al nazismo. La respuesta ha sido inmediata: activistas y figuras destacadas del sector han exigido que se rindan cuentas.

Pepsi no es la única. El gigante de las bebidas Diageo también se ha retirado del proyecto. Sus marcas, entre ellas Johnnie Walker y Captain Morgan, figuraban como patrocinadoras del festival. Su retirada refleja la creciente inquietud entre las empresas globales vinculadas al evento.

Para los organizadores, el impacto es inmediato. El patrocinio es fundamental para los grandes festivales, y sin él, el coste de la controversia se vuelve mucho más difícil de gestionar.

Una reserva que transformó la narrativa

La serie de tres conciertos de West, del 10 al 12 de julio, prometía ser un gran atractivo. Sin embargo, ha cambiado el rumbo de todo el festival. La atención se ha desviado de la música hacia cuestiones de plataforma y responsabilidad.

Según informa The Hollywood Reporter , la retirada de Pepsi refleja una preocupación corporativa más amplia por la seguridad de la marca y la percepción pública. Las empresas son cada vez más cautelosas a la hora de asociarse con figuras vinculadas a discursos de odio o retórica divisiva.

Aunque Pepsi no explicó públicamente su decisión, algunos informes sugieren que la medida se produjo poco después de que se confirmara la participación de West. La compañía había sido un patrocinador clave desde 2015, cuando el evento se conocía como "Pepsi MAX Presents Wireless".

Los organizadores se encuentran ahora en una situación difícil. Eliminar a un artista principal conlleva sus propios riesgos. Mantenerlo en el cartel podría intensificar la reacción negativa del público.

Entre los fans, las opiniones están divididas. Algunos siguen considerando a West un artista clave de su generación. Otros creen que ya se ha cruzado la línea. Esta división ahora da forma a un debate más amplio.

Los líderes políticos toman la iniciativa.

El asunto ha llegado a las más altas instancias del gobierno. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, ha criticado la inclusión de West como cabeza de cartel en solitario, calificando su actuación prevista de "profundamente preocupante".

Según informó Variety , Starmer afirmó que el antisemitismo debe combatirse dondequiera que se manifieste. Añadió que Gran Bretaña debe seguir siendo un lugar donde los judíos se sientan seguros.

Sus comentarios han dado mayor impulso a los llamamientos para que se tomen medidas más enérgicas. Algunos políticos y grupos de defensa de los derechos civiles instan al gobierno a prohibir la entrada de West al país, y el líder de los Liberal Demócratas, Sir Ed Davey, argumenta que la situación es "extremadamente grave" y requiere una respuesta clara.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también se pronunció al respecto, calificando los comentarios y acciones pasadas de West de "ofensivos e inapropiados". Khan afirmó que dichas acciones no reflejan los valores de Londres y añadió que nadie en el Ayuntamiento está involucrado en la organización del festival que se celebrará este verano en Finsbury Park.

Esta objeción ha trascendido el debate cultural. Ahora atañe a la forma en que el país responde a los problemas de incitación al odio y rendición de cuentas pública.

Si se lleva a cabo, esta aparición marcaría el regreso de West al Reino Unido después de 11 años.

Un festival atrapado en medio

Aunque el nombre de Kanye West sigue figurando en el cartel del Wireless Festival , el evento se encuentra ahora en el centro de un debate mucho más amplio. Conocido por su alcance global y sus artistas de renombre, se enfrenta a un momento que podría definir su futuro.

Los organizadores sopesan la libertad artística frente a la confianza pública. Los patrocinadores dejan clara su postura retirándose del proyecto. Los líderes políticos siguen de cerca la situación.

En el fondo, se trata de una pregunta difícil: ¿hasta dónde puede llegar una plataforma antes de empezar a perder el apoyo que la sustenta?

Por ahora, la música corre el riesgo de quedar eclipsada. Lo que perdura es la creciente sensación de que este momento dejará una huella imborrable, no solo en un festival, sino también en la forma en que la industria afronte las controversias en los años venideros.