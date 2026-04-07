Tras un tiroteo en el que se vio involucrado el rapero Offset cerca de un conocido casino de Florida, ha surgido nueva información, junto con supuestas pruebas en vídeo.

Este acontecimiento ha generado inquietud entre sus seguidores y ha reavivado el escrutinio de las medidas de seguridad en lugares de gran visibilidad.

Según las autoridades, el incidente ocurrió el lunes por la noche cerca del servicio de valet parking del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, situado en la ciudad de Hollywood, al norte de Miami. Los agentes controlaron rápidamente la situación, pero el artista sufrió heridas que requirieron hospitalización.

Según TMZ , un representante de Offset confirmó el tiroteo y proporcionó información actualizada sobre su estado.

Un portavoz del rapero dijo: "Offset recibió un disparo el lunes cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida".

El representante también se refirió a su estado de salud actual. El portavoz añadió: "Se encuentra bien y está hospitalizado recibiendo atención médica".

Poco después se proporcionaron más detalles sobre su estado. El representante añadió: "Está estable y bajo estrecha vigilancia", según el Daily Mail .

Las autoridades policiales también emitieron un comunicado detallando lo que se sabe hasta el momento sobre el incidente. Un representante de la policía local declaró al medio: "Estamos al tanto de un incidente ocurrido en el área de valet parking después de las 7 p. m. del lunes, frente al Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves a una persona que fue trasladada al Memorial Regional Hospital en Hollywood".

Las autoridades destacaron la rapidez de su respuesta y la seguridad actual de la zona. El portavoz policial añadió: "La policía de Seminole llegó al lugar de inmediato y la situación se controló rápidamente. Dos personas han sido detenidas. La investigación continúa. El lugar es seguro y no existe ninguna amenaza para el público. Las operaciones se desarrollan con normalidad".

El herido fue trasladado al Hospital Regional Memorial, donde permanece bajo supervisión médica.

Aunque las autoridades no han revelado más detalles sobre el móvil o las circunstancias que rodearon el tiroteo, la difusión de nuevas imágenes en internet ha intensificado el interés público. Se dice que los vídeos, cuya autenticidad no ha sido verificada de forma independiente, muestran momentos de pánico cerca del área de valet parking poco después de que ocurriera el incidente.

Este tiroteo también ha llamado la atención debido al historial de violencia armada de Offset en la industria musical. El impacto es evidente por la pérdida que sufrió su anterior grupo, Migos, después de que uno de sus miembros, Takeoff, fuera asesinado a tiros en 2022.

No se ha hecho ninguna declaración sobre otras posibles detenciones, ya que las investigaciones continúan.

La investigación en curso sobre el caso anima a todas las personas que tengan información relevante sobre el incidente a que se presenten.