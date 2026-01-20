El prolongado silencio de Offset en redes sociales ha desatado nuevas especulaciones en línea, con rumores sin verificar que sugieren que el rapero podría haberse convertido a la religión. Las afirmaciones se han difundido discreta pero persistentemente en blogs y plataformas sociales, llamando la atención a pesar de la ausencia de confirmación oficial.

El artista nacido en Atlanta ha estado desaparecido de las redes sociales desde noviembre de 2025, tras desactivar sus cuentas principales. Su retirada de las plataformas públicas ha llevado a los observadores en línea a buscar pistas sobre su vida personal, un patrón que se observa a menudo cuando artistas de renombre se alejan del ojo público.

Según un informe publicado por AllHipHop, la ausencia de Offset no ha disminuido el interés público en sus actividades. Al contrario, el medio señaló que su nombre ha seguido apareciendo con frecuencia en las discusiones en línea. Como decía el artículo: "A pesar de su desaparición digital, Offset se ha mantenido omnipresente".

Su nombre sigue sonando en los rumores y en las redes sociales. El informe añadió: "Los rumores son más fuertes que su silencio. Así suele ser. Cuando un artista se aleja, la vida real empieza a hablar".

La última especulación se refiere a la posible conversión de Offset al islam. La publicación informó que las conversaciones se basan en "múltiples murmullos no verificados, pero curiosamente seguros", y enfatizó que la información no ha sido corroborada. El medio instó a la cautela, señalando que la conversión religiosa, de ser cierta, es un asunto profundamente personal y no suele realizarse como una estrategia publicitaria.

El informe explicó además que quienes difunden las afirmaciones no parecen tener mala intención, aunque algunas reacciones en línea se han presentado con humor o incredulidad. "Hay quienes simplemente no pueden asimilar la idea de que Offset, el creador de éxitos, sea el Offset con los pies en la tierra", informa AllHipHop.

A pesar de la especulación religiosa, Offset también ha sido vinculado a acusaciones no relacionadas de comportamiento errático, ninguna de las cuales ha sido confirmada. El medio enfatizó la falta de información verificada que vincule estas acusaciones.

Al abordar el origen del rumor, el artículo hizo referencia a una imagen no verificada que circula en línea y que parece mostrar a alguien parecido a Offset dentro de una mezquita.

El autor del informe dejó clara la incertidumbre en torno a la imagen, afirmando: "¡No puedo verificarla porque la persona está rezando!". El comentario añadió que si Offset sigue un camino espiritual, sería una decisión personal que merece privacidad.

Al momento de la publicación, Offset no ha emitido ningún comunicado sobre los rumores ni su pausa en las redes sociales. Source afirmó que seguirá monitoreando la situación para confirmar cualquier novedad.

Mientras tanto, Offset ha hecho un llamado público a la paz en medio de su separación de Cardi B, enfatizando que debe haber una crianza compartida y cooperativa ante la inminente batalla por la custodia. En declaraciones a TMZ, dijo: "Solo quiero paz total, hombre, para que ganemos", y agregó: "Tenemos hijos que cuidar".

Cardi B, quien solicitó el divorcio en 2024, se ha mantenido cautelosa, acusando previamente a Offset de descuidar sus responsabilidades financieras. Comparten tres hijos y actualmente están lidiando con la custodia.