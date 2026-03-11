Cardi B se disculpó con un fan después de que un pequeño percance en un concierto durante una parada de su gira "Little Miss Drama Tour" dejara a un miembro de la audiencia inesperadamente empapado.

El momento ocurrió el 4 de marzo mientras la rapera actuaba en Houston.

En un video compartido en las redes sociales, Cardi B se echó agua de una botella de plástico en la nuca para refrescarse durante el espectáculo.

Luego arrojó la botella medio llena a la multitud, pero aterrizó en un ventilador y salpicó agua sobre el cabello recién peinado de la persona.

Según E!News , la fan publicó el vídeo en línea con un comentario jocoso: "Cuando te peinabas ayer, pero Cardi B te echó agua encima sin querer". A pesar de la ducha sorpresa, la fan bromeó diciendo que el momento "Valió la pena".

Aún así, Cardi B rápidamente se acercó para pedir disculpas.

"Lo siento, amigo", escribió el rapero en los comentarios del video. "Estoy enojado conmigo mismo porque ¿qué habría pasado si después ibas a la discoteca y yo simplemente me enfurecí?".

El fan le aseguró a la estrella que no había resentimientos y respondió: "Está bien, niña. Un espectáculo increíble".

El breve intercambio convirtió lo que podría haber sido un momento incómodo en uno amistoso, con muchos fanáticos en línea elogiando al rapero por admitir el accidente.

Cardi B Apologizes After Accidentally Throwing Water on a Fan During Her Show https://t.co/UmehXdse38 — E! News (@enews) March 10, 2026

Cardi B habla sobre Stefon Diggs

El concierto de Houston es una de las muchas paradas de la gira nacional de Cardi B, que ya ha producido varios momentos virales desde que comenzó en febrero.

Durante un espectáculo anterior en Las Vegas, el rapero se cayó hacia atrás de una silla mientras actuaba, pero rápidamente se levantó y continuó bailando, bromeando sobre el resbalón después.

Más allá de las sorpresas en el escenario, Cardi B también ha sido noticia durante la gira por hablar abiertamente sobre su vida personal.

En un espectáculo de febrero en Los Ángeles, abordó los comentarios hechos por su compañero rapero Bia sobre el jugador de la NFL Stefon Diggs.

"Solo porque no estoy teniendo sexo con el papá de mi bebé no significa que ustedes puedan hablar de él", le dijo Cardi a la multitud, según videos compartidos en línea.

Cardi B y Diggs dieron la bienvenida a un niño unos tres meses antes de que comenzara la gira. La rapera también tiene tres hijos con su exesposo, Offset.

A pesar de algunos contratiempos ocasionales, el artista ganador del Grammy dice que la gira ha sido un gran éxito hasta ahora.

En una publicación reciente en las redes sociales, Cardi B respondió a los críticos que dudaban de que ella se comprometiera plenamente a salir de gira después de dar a luz, informó People .

"El hecho es que, hasta ahora, todos mis shows han tenido entradas agotadas", escribió, agradeciendo a los fans que siguen asistiendo a sus actuaciones.