Aubrey Plaza espera su primer hijo con su pareja, Christopher Abbott, más de un año después del fallecimiento de su esposo, Jeff Baena.

Una fuente declaró a People que el bebé nacerá "este otoño" y que la pareja se siente "muy afortunada". El representante de Plaza confirmó la noticia a la publicación el martes.

"Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones", agregó la fuente.

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De compañeros de reparto a socios

Plaza, de 41 años, y Abbott, de 40, comparten una trayectoria profesional de casi seis años. La pareja trabajó junta por primera vez en Black Bear , que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2020. En la película, interpretaban a dos colaboradores creativos que se convierten en amantes.

Aubrey Plaza and Christopher Abbott are trapped in the first trailer for #BlackBear: https://t.co/J1pPmlWOh0 pic.twitter.com/nYimQopkd4 — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) October 7, 2020

Tres años después, se reunieron para una reposición fuera de Broadway de Danny and the Deep Blue Sea de John Patrick Shanley en el Teatro Lucille Lortel de Nueva York.

La obra de teatro de 1984 narra la historia de dos almas atormentadas que encuentran un amor inesperado tras conocerse en un bar de mala muerte del Bronx.

En ambos proyectos, la pareja interpretó personajes unidos por una vulnerabilidad compartida.

Plaza hizo su debut teatral en esta producción, que se representó desde octubre de 2023 hasta enero de 2024 y recuperó su inversión inicial.

El director de la obra, Jeff Ward, declaró a BroadwayWorld en noviembre de 2023 que Plaza y Abbott eran "ambos muy talentosos, pero también muy juguetones y muy intrépidos como actores".

La pareja no había confirmado públicamente su relación sentimental antes del anuncio del embarazo.

Un año de duelo y sanación

La noticia llega más de un año después del fallecimiento de Baena, cineasta y guionista, en enero de 2025 a la edad de 47 años. Plaza y Baena se habían separado en septiembre de 2024 tras tres años de matrimonio.

Plaza habló públicamente de su dolor por primera vez en el podcast Good Hang de su excompañera de reparto en Parks and Recreation, Amy Poehler, en agosto de 2025.

"En general, estoy aquí y puedo funcionar", dijo. "Me siento muy agradecida de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero obviamente es una lucha diaria".

Comparó la experiencia con ver la película de 2025, The Gorge . "Hay un precipicio a un lado, otro al otro, y en medio hay un desfiladero", explicó. "En todo momento hay como un inmenso océano de horror, está ahí mismo, y puedo verlo".

Ocultar las noticias en la Semana de la Moda de París

El mes pasado, Plaza mantuvo su embarazo en secreto mientras asistía a la Semana de la Moda de París. En el desfile de Loewe para la colección Otoño/Invierno 2026-2027, celebrado el 6 de marzo, lució una chaqueta de cuero negra extragrande sobre un jersey de cuello alto rojo.

aubrey plaza at the loewe show during paris fashion week ❤️ pic.twitter.com/B3r5dfrzPv — aubrey plaza updates (@plazadeaubreyy) March 6, 2026

Posteriormente, apareció en la presentación de Lacoste luciendo una blusa roja extragrande combinada con una minifalda blanca plisada.

ELA NÃO PARA! Aubrey Plaza no desfile da Lacoste durante o Paris Fashion Week❤️ pic.twitter.com/PgCRdHBDev — Aubrey Plaza Brasil (@aubreyplzabr) March 8, 2026

¿Qué sigue?

Plaza es más conocida por su papel de April Ludgate en la serie Parks and Recreation de NBC y por su actuación nominada al Emmy en la segunda temporada de The White Lotus de HBO. Recientemente protagonizó la comedia neo-noir Honey Don't! de Ethan Coen y apareció en la serie de Marvel Agatha All Along .

what ? i love garbage



aubrey plaza garbagewoman trash riding the garbage truck parks and recreation scene pic.twitter.com/ZMuXZp63Cx — dyke videos archive (@dykevidsarchive) April 26, 2025

Aubrey Plaza as Harper Spiller in The White Lotus season 2 pic.twitter.com/mdQ9yKqTHa — out of context the white lotus (@oocwhitelotus) December 25, 2024

Abbott saltó a la fama gracias a su papel de Charlie Dattolo en la serie Girls de HBO y desde entonces ha aparecido en The Crowded Room y Catch-22.

Girls Season 1 Christopher Abbott Virgin

Girls Season 2 Christopher Abbott Chad pic.twitter.com/MporcfknID — Soony Soo (@sk5257) January 21, 2025

New clip from the upcoming episode of THE CROWDED ROOM featuring Christopher Abbott and Tom Holland. Releasing in 3 HOURS pic.twitter.com/XdjFEn1JIl — TCR UPDATES (@CrowdedRoomUpd) July 20, 2023

Para Plaza, la maternidad le brindará un nuevo público para su obra creativa. Es autora de dos libros infantiles: La leyenda de la bruja de Navidad y su continuación de 2022, El regreso de la bruja de Navidad .