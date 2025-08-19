La actriz latina Aubrey Plaza había estado prácticamente desaparecida de los medios desde que su esposo, Jeff Baena, fue descubierto sin vida en enero de 2025. Aunque la pareja estaba separada, su relación de más de una década seguía siendo estrecha, y el cineasta se suicidó en la casa de ambos en Los Ángeles.

La estrella de series como Parks and Recreation, The White Lotus y Agatha All Along decidió abrir su corazón con su amiga y colega Amy Poehler, quien la recibió en su podcast Good Hang.

"En este preciso y muy presente momento me siento feliz de estar contigo. En general, estoy aquí y funcionando. Me siento agradecida de seguir adelante en el mundo. Creo que estoy bien, pero es una lucha diaria", expresó.

"Es una analogía tonta y en algún momento fue como un chiste, pero es lo que siento. ¿Viste la película The Gorge? Es una película de extraterrestres o algo así, con Miles Teller. En esa película hay un precipicio y hay otro precipicio del otro lado y hay un abismo entre ellos, que está lleno de gente monstruosa que está tratando de agarrarlos. Cuando la vi, juro que es lo que siente mi duelo... o lo que el duelo podría ser", contó.

"Hay momentos en los que hay un océano gigante lleno de sentimientos terribles y lo puedo ver, algunas veces trato de escaparme de él, pero siempre lo puedo ver", confesó.

"A veces me dan ganas de sumergirme en él y quedarme ahí y otras veces trato de escaparme, pero siempre está ahí".

No es casualidad que Aubrey Plaza haya decidido hablar públicamente en un espacio tan seguro como una conversación con Poehler, quien es una de sus mejores amigas. Las dos estrellas se han acompañado durante su camino en Hollywood y han pasado años juntas en Parks and Recs.

De hecho, ha sido uno de los pilares de su vida en este período de luto tras el suicidio de Baena.

La muerte del esposo de Aubrey Plaza

El cineasta cubanoamericano fue descubierto por su asistente el 3 de enero, muerto por ahorcamiento. Cuando la policía llegó a la escena, no pudo reanimarlo. Semanas después se supo que Baena y Plaza llevaban varios meses separados y la artista residía en la ciudad de Nueva York.

La investigación también reveló que Baena y Plaza habían conversado largamente la noche anterior al suicidio.