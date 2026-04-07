Howard Stern y su esposa, Beth Stern, se enfrentan a una demanda de una exasistente ejecutiva que afirma haber sido sometida a un ambiente de trabajo hostil mientras trabajaba para la pareja.

Según documentos judiciales, Leslie Kuhn alega que fue despedida injustamente en febrero de 2026 tras expresar su preocupación por las condiciones laborales en la mansión de los Stern en Southampton, Nueva York.

Según informa la revista US Magazine, Kuhn afirma que su despido se produjo tras meses de lo que ella describió como "inmensas presiones" relacionadas con la gestión tanto del hogar como de las iniciativas de rescate de animales a gran escala de Beth Stern.

Kuhn se unió a SiriusXM en 2022 como gerente de oficina para "The Howard Stern Show" antes de convertirse en la asistente ejecutiva de Stern a principios de 2024. Unos meses después, según cuenta, le pidieron que se mudara y asumiera mayores responsabilidades en la residencia de la pareja, incluyendo la supervisión del personal, la nómina y las operaciones diarias.

En la demanda, Kuhn alega que el ambiente de trabajo se volvió cada vez más difícil debido a lo que ella describió como "operaciones irresponsables e insostenibles de rescate y acogida de animales" que tenían lugar en el hogar.

Beth Stern, defensora desde hace mucho tiempo del bienestar animal, es conocida por acoger gatos en hogares temporales y apoyar iniciativas de rescate.

Howard Stern & wife Beth sued by ex-assistant over ‘a hostile work environment’ & ‘untenable animal rescue operations’ https://t.co/3gCopJ2P0f — Katy Forrester (@kforresternews) April 6, 2026

Leslie Kuhn busca anular el acuerdo de confidencialidad en el caso contra Sterns.

Según PageSix, Kuhn afirma que su despido estuvo relacionado con estas preocupaciones, declarando que la familia se enfrentaba a "operaciones comerciales y prácticas contables sumamente desorganizadas y cuestionables".

A pesar de ello, afirma que anteriormente le habían prometido un aumento de sueldo y una bonificación para 2026, lo que hace que su despido sea inesperado.

La demanda también gira en torno a un acuerdo de confidencialidad que Kuhn insiste en que nunca firmó. Según la demanda, su equipo legal argumenta que el documento fue "falsificado" y, por lo tanto, debe considerarse inválido.

Kuhn alega que el acuerdo restringe injustamente su capacidad para hablar sobre su experiencia, mientras que permite a los Stern hacer comentarios libremente.

"Dicha relación contractual colocaría a Kuhn... en una clara e injusta ventaja", afirma la demanda, destacando lo que ella considera un desequilibrio de poder entre ella y sus antiguos empleadores.

Kuhn ahora solicita al tribunal que declare nulo el acuerdo de confidencialidad y que obligue a los Stern a cubrir sus gastos legales. Los representantes de la pareja no han respondido públicamente a estas acusaciones.

El caso ha llamado la atención debido a la destacada trayectoria profesional de Stern y a la reciente extensión de su contrato con SiriusXM, que, según se informa, asegura la continuidad de su programa en la plataforma hasta 2028.