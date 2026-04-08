Un antiguo colaborador cercano de Chávez, que en su día ocupó altos cargos en la diplomacia venezolana, ha reaparecido en un puesto de lo más inesperado como coproductor de "Melania", el lujoso documental de Amazon centrado en la primera dama Melania Trump.

En los créditos completos de IMDb figura "Max Arvelaiz", también conocido como Maximilien Arveláiz, como coproductor de la película, que según Amazon MGM ofrece un "acceso sin precedentes" a Melania Trump en las semanas previas a la investidura de 2025.

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El contraste político es chocante. Maximilien Sánchez Arveláiz fue una figura leal en la órbita de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro, desempeñando altos cargos diplomáticos para Caracas durante años de profunda hostilidad entre Venezuela y Estados Unidos. Reportajes del Huffington Post de aquella época lo identificaron como el principal diplomático venezolano en Washington o su posible embajador, mientras que Maduro lo nombró públicamente para ocupar el puesto vacante en 2014. También se le atribuye haber sido enlace para ayudar a liberar a los rehenes estadounidenses del régimen chavista.

Ahora, en 2026, su nombre está vinculado a uno de los proyectos cinematográficos con mayor carga política de la era Trump. Melania fue estrenada por Amazon MGM Studios el 30 de enero tras una producción y un lanzamiento muy publicitados.

The Hollywood Reporter y Variety documentaron el singular recorrido de la película hasta su estreno en cines, sus vínculos con el controvertido director Brett Ratner y el debate general en torno a la magnitud, el acceso y la política del proyecto. Los propios materiales de prensa de Amazon presentaron el documental como un retrato íntimo de la vida de la primera dama durante la segunda investidura de Trump.

Lo que ha vuelto a llamar la atención no es solo la aparición de Arveláiz en los créditos, sino también su larga trayectoria. Un reportaje de investigación publicado por Antonio Delgado del Miami Herald reveló que Sánchez Arveláiz se vio posteriormente implicado en el escándalo de corrupción de Obredetch y que, según consta en los registros judiciales brasileños, estaba vinculado a operaciones financieras relacionadas con la campaña de reelección de Chávez en 2012. El mismo reportaje indicaba que su nombre apareció más tarde en torno a figuras y redes vinculadas a la opaca maquinaria empresarial y diplomática de Venezuela. No he revisado de forma independiente los registros judiciales brasileños subyacentes, pero esta descripción se publicó esta semana en una cobertura que repasaba su trayectoria.

🇻🇪 "El niño perdido y hallado en el templo"... reaparece Max Arbeláiz... https://t.co/SnsJjjEXx8 pic.twitter.com/aBdqdof4Gr — EL MONSE (@MonseTalleyrand) April 7, 2026

Su trayectoria, desde diplomático chavista hasta figura influyente en el mundo del cine, no comenzó con Melania. Un extenso perfil publicado años antes por Armando.info lo describía como un político francovenezolano influyente, acogido por la Revolución Bolivariana, que posteriormente incursionó en la producción cinematográfica de alta gama, incluyendo trabajos relacionados con la película Snowden de Oliver Stone. Aquel reportaje lo retrataba como un hombre que se movía con fluidez entre la política, los negocios y el cine, mucho antes de que su nombre apareciera en los créditos de un documental sobre la esposa de Donald Trump.

El caso ha tenido una repercusión particular en el sur de Florida y entre los observadores venezolanos porque Sánchez Arveláiz no era un burócrata marginal.

La cobertura mediática contemporánea lo situó en el centro del esfuerzo de Caracas por gestionar su deteriorada relación con Washington durante la era Obama, un periodo de tensas relaciones diplomáticas y escalada de sanciones. Ver a esa misma figura vinculada a un documental impecable sobre Melania Trump ha provocado sorpresa, no porque la reinvención sea rara en Hollywood, sino porque este documental traspasa líneas ideológicas que antes parecían absolutas.

"Melania" ya era objeto de escrutinio debido a su acceso, presupuesto y trasfondo político. La aparición de Sánchez Arvelaiz en los créditos añade otra dimensión, una que trae de vuelta a la palestra estadounidense a una figura de la era Chávez a través de uno de los vehículos culturales más improbables imaginables: un documental creado para humanizar a la primera dama de la Casa Blanca de Trump.