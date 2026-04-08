La rapera Cardi B reveló un en Instagram Live que fue víctima de fraude con tarjeta de crédito, con cargos no autorizados por un total de 60.000 dólares en Saks y Apple.

La oriunda del Bronx, conocida por su personalidad audaz, no se contuvo al relatar el incidente ocurrido durante su gira Little Miss Drama Tour.

"Recibí imágenes claras. Tan pronto como vi esa notificación, pensé: 'Saks $40,000, ¿qué carajo?' Luego, cuando vi esa mierda de Apple, porque ¿quién carajo gasta $20,000 en Apple?", dijo Cardi.

Según Billboard , explicó que cuatro personas tenían su tarjeta American Express y la robaron en cuestión de una hora. Cardi recalcó que se aseguraría de que los responsables fueran llevados ante la justicia.

"Ustedes fueron a Chase, ustedes fueron a Saks, ustedes fueron a Apple. Perra, ustedes van a ir a la cárcel... Tengo fotos claras de esos cabrones tratando de sacar dinero de un Chase... Ustedes lo intentaron", dijo, señalando que tiene evidencia fotográfica de los supuestos ladrones en acción.

Cardi B reveals on her latest Instagram live session that four men stole her AMEX card and spent near $70K from it 😭



She says she knows who they are and they are going to jail.

pic.twitter.com/5XIznuOwKS — Red Media (@RedMedia_us) April 6, 2026

Cardi B identifica a los sospechosos

El artista ganador del premio Grammy compartió detalles específicos sobre la apariencia de los sospechosos, diciendo: "Uno de ustedes es calvo, con una barba muy espesa", antes de reiterar: "Todos ustedes irán a la cárcel a finales de semana... Tienen suerte de que no tenga su dirección".

El equipo de seguridad de Cardi le aconsejó que no compartiera las imágenes públicamente. Cardi detectó la actividad sospechosa a través de las notificaciones vinculadas a su tarjeta AMEX, que la alerta cada vez que se realiza una compra.

Inicialmente, pensó que el cargo de 40,000 dólares en Saks podría provenir de su equipo, pero poco después, una transacción de 20,000 dólares en Apple confirmó que algo andaba mal. Su contador también fue alertado y la tarjeta fue bloqueada de inmediato.

Aunque Cardi ha experimentado el caos de la vida de gira, dejó claro que no tolera que nadie se meta con sus finanzas, según informó Complex .

"Una cosa sobre mí: no me ando con rodeos cuando se trata de mi maldito dinero", dijo.

Cardi B continúa su gira Little Miss Drama Tour, con próximas paradas en Filadelfia, Washington, DC, Charlotte y Raleigh, Carolina del Norte.