El mundo de la música se vio conmocionado esta semana tras un violento enfrentamiento en un lujoso resort de Florida que terminó en un tiroteo y la hospitalización de una figura pública. Mientras Offset, integrante de Migos, lucha por recuperarse de sus heridas, la policía realizó una detención repentina que cambia por completo el rumbo de la investigación.

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Arresto e investigación en el Hard Rock

Tras verse involucrado en un tiroteo a las afueras de un casino de Florida, el rapero Offset se recupera y su estado es estable, según confirmó un portavoz el martes.

Offset with fans moments before getting shot at Seminole Hard Rock Hotel pic.twitter.com/V5qo34J14a — Sayles_Ent (@royal_bobby24) April 7, 2026

rapper Offset (former member of Migos) was shot on April 6, 2026, but the latest confirmed information says he is alive and in stable condition.



The shooting happened outside the Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida around 7 p.m..



It reportedly occurred… pic.twitter.com/kWfROZ6FZG — Tonybrainy Esq. (@Tonybrainy) April 7, 2026

También se confirmó que el exmarido de Cardi B fue ingresado en el hospital tras el tiroteo del lunes por la noche. Si bien su estado de salud se mantiene en privado, la policía aclaró que sus heridas no revisten gravedad. Este trágico incidente ocurre más de tres años después de que el exintegrante de Migos perdiera a su primo, Takeoff, en un tiroteo mortal en una bolera de Houston.

Lil Tjay detenido tras una pelea con el aparcacoches.

Según la policía, el último incidente violento se originó en una pelea en el Seminole Hard Rock de Hollywood, al norte de Miami, donde los agentes detuvieron a dos personas. El Departamento de Policía de Seminole, Florida, confirmó el arresto del rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, por la pelea que estalló justo antes del tiroteo. Actualmente enfrenta cargos por alteración del orden público y conducir sin licencia.

"Merritt fue ingresado en la cárcel del condado de Broward anoche", declaró el Departamento de Policía de Seminole. "Una segunda persona detenida en el lugar de los hechos no ha sido acusada. La investigación para identificar a una o más personas implicadas en el incidente continúa".

Lil Tjay just walked out of jail calling Offset a snitch after the shooting📍



Tjay: "the last thing I seen was Offset looking at me... that n*gga shot me! that n*gga is a rat n*gga... I'll smack the sh*t out of Offset..."



Reporter: "does he owe you money?"



Tjay: "ask… pic.twitter.com/0msOXepEMA — SOUND | Victor Baez (@itsavibe) April 7, 2026

Los registros penitenciarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward indican que Lil Tjay está detenido bajo una fianza de 500 dólares (373,32 libras esterlinas) por el cargo de alteración del orden público, además de una fianza separada de 2.500 dólares (1.866,59 libras esterlinas) por una infracción de tráfico.

El equipo legal rechaza las acusaciones "falsas" de tiroteo.

El comunicado oficial de la policía parece confirmar la creciente teoría de que el tiroteo está relacionado con la detención de Lil Tjay, especialmente teniendo en cuenta el historial de fricciones entre los dos artistas por una deuda de juego impagada.

Si bien los primeros informes estuvieron plagados de confusión, incluyendo afirmaciones falsas de que Lil Tjay no solo le había disparado a Offset, sino que también había recibido un disparo, su abogada, Dawn M. Florio, actuó con rapidez para desmentir los rumores en línea. En una declaración contundente, rechazó las especulaciones y arremetió contra la desinformación que se difundía en las redes sociales.

'Emitimos este comunicado en relación con los falsos rumores de que Lil Tjay estuvo involucrado en un tiroteo que ocurrió en el área de valet del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones que no ponen en peligro la vida de Offset, ex miembro de Migos', escribió Florio en una publicación de Instagram.

"Lil Tjay no ha recibido ningún disparo ni ha sido acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que afirme lo contrario es falsa", continuó Florio. "Animamos a la gente a consultar fuentes de noticias fiables y a verificar la veracidad de cualquier información".

Recuperación y apoyo para la estrella de Migos

Tras el incidente, Offset fue trasladado al Hospital Regional Memorial para recibir tratamiento por lesiones que, según los médicos, no ponían en peligro su vida. Un portavoz del rapero confirmó posteriormente su estado en un comunicado a la revista Rolling Stone .

"Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica", declaró el portavoz. "Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca".

Offset aún no se ha pronunciado personalmente sobre el ataque, pero ya ha recibido numerosas muestras de apoyo de fans y otros artistas, muchos de los cuales le desean una pronta recuperación. Mientras continúa la investigación, las autoridades trabajan para esclarecer el motivo del tiroteo y determinar si se producirán más arrestos.