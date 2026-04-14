Una amarga disputa entre dos figuras de alto perfil ha salido a la luz pública, con Katy Perry negando enérgicamente una acusación de agresión sexual hecha por Ruby Rose y calificando las afirmaciones de "mentiras imprudentes".

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La acusación, que según Rose se remonta a unas dos décadas atrás, se ha viralizado rápidamente en internet, provocando una respuesta contundente por parte de los representantes de Perry. El equipo de la cantante ha rechazado las acusaciones de plano, expresando su preocupación por lo que describen como un patrón de graves acusaciones públicas difundidas a través de las redes sociales. La controversia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad, la credibilidad y la difusión de acusaciones históricas en la era digital, donde la reputación puede cambiar en cuestión de horas.

Perry niega rotundamente la acusación a través de sus representantes.

Los representantes de Perry actuaron con rapidez para refutar la acusación, emitiendo un comunicado contundente que no deja lugar a ambigüedades.

En un comunicado enviado a Variety , el equipo de la cantante afirmó que las acusaciones no solo eran categóricamente falsas, sino mentiras peligrosas e imprudentes. El comunicado también aseguró que Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, y agregó que dichas acusaciones han sido negadas repetidamente por los implicados.

El lenguaje utilizado refleja un tono inusualmente enérgico, incluso para los estándares de las celebridades, lo que indica la seriedad con la que el equipo de Perry está tratando la situación.

La negación también pone de relieve lo que está en juego para la reputación, ya que acusaciones de esta naturaleza, independientemente de cuándo ocurrieron, pueden tener consecuencias inmediatas y de gran alcance en la esfera pública. Perry no ha emitido ninguna declaración personal hasta el momento de redactar este artículo; su respuesta se ha transmitido a través de sus representantes oficiales.

Katy Perry has been accused of sexual assault by Ruby Rose and calls the claims "categorically false."



“The allegations being circulated on social media by Ruby Rose about Katy Perry are not only categorically false, they are dangerous reckless lies," the pop star's rep tells… pic.twitter.com/bCicxtrshl — Variety (@Variety) April 13, 2026

Detalles de la acusación y cronograma

Rose ha alegado que el incidente ocurrió hace aproximadamente 20 años, describiendo lo que ella calificó como un encuentro perturbador y no consentido.

Ella hizo pública la acusación en una serie de publicaciones, describiendo lo que afirma fue un encuentro no consentido que ocurrió cuando tenía poco más de veinte años. En una respuesta a un seguidor, escribió que la cantante "se inclinó, se bajó la ropa interior y se frotó... en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe", alegando que el incidente le provocó vómitos.

El momento en que se presenta la acusación ha suscitado interrogantes, ya que sale a la luz mucho después de que ocurrieran los supuestos hechos.

Las acusaciones históricas no son infrecuentes en casos que involucran a figuras públicas, especialmente tras cambios culturales más amplios que han animado a algunas personas a denunciar. Sin embargo, la falta de documentación pública, como un informe policial o un expediente judicial confirmado, implica que elementos clave de la denuncia permanecen sin verificar en esta etapa.

Investigación a fondo sobre las acusaciones en redes sociales

Los representantes de Perry hicieron especial hincapié en el historial de Rose de hacer acusaciones públicas, presentando esto como un elemento central de su refutación.

El comunicado sugería que Rose había negado acusaciones previas contra otras personas, estableciendo este patrón como contexto relevante para evaluar la demanda actual. Si bien el comunicado no detallaba las acusaciones anteriores, la implicación era clara: el equipo de Perry busca cuestionar la credibilidad de la acusación basándose en precedentes.

Este enfoque refleja una tendencia más amplia en las disputas de alto perfil, donde las narrativas contrapuestas a menudo van más allá de la reclamación inmediata y se adentran en cuestiones de carácter y comportamiento pasado.

El papel de las redes sociales también ha sido fundamental. Plataformas como X han permitido que las acusaciones se difundan rápidamente, a menudo superando los procesos de verificación formales. Esta dinámica puede amplificar tanto las afirmaciones como las negaciones simultáneamente, creando un entorno informativo complejo en el que el público está expuesto a versiones contradictorias en tiempo real.

Ruby Rose has accused Katy Perry of sexually assaulting her around 20 years ago.



She alleges Perry rubbed her “disgusting v**ina” on her face, causing Rose to vomit. She adds that she filed a police report regarding the incident a few hours ago. pic.twitter.com/2qeRxhBm7E — Pop Base (@PopBase) April 13, 2026

Quedan pendientes cuestiones legales y probatorias.

Actualmente, no existe ninguna prueba pública disponible, como documentos judiciales, documentación policial o declaraciones juradas, que corrobore la denuncia o confirme que se está llevando a cabo una investigación formal.

Si, como alega Rose, se ha presentado una denuncia policial, esta constituiría un paso procesal inicial, no una determinación de los hechos. Por lo general, las fuerzas del orden no comentan sobre denuncias en curso o no verificadas, lo que puede generar importantes lagunas en la información pública.

Para Perry, la estrategia inmediata parece ser la de una negación categórica, junto con un cuestionamiento más amplio de la credibilidad de la acusación. Para Rose, la naturaleza pública de la denuncia garantiza un escrutinio continuo, especialmente si surge documentación o corroboración adicional.

Una disputa pública de alto riesgo

El enfrentamiento entre Perry y Rose ilustra la volátil intersección entre la fama, las redes sociales y las acusaciones graves.

Ambas figuras se encuentran ahora en el centro de una narrativa en rápida evolución, donde la percepción pública puede cambiar rápidamente en respuesta a nueva información, o a la ausencia de ella.

A medida que la situación evolucione, es probable que la atención siga centrada en si nuevas pruebas, declaraciones o acciones oficiales aportan mayor claridad a una disputa que ya ha generado una atención considerable.