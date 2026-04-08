Seventeen ha renovado oficialmente sus contratos con PLEDIS Entertainment, prometiendo a sus fans que "seguirán navegando en el mismo barco y avanzando juntos" mientras los 13 miembros inician su siguiente capítulo como un solo equipo.

El anuncio se produjo en el cierre de su gira mundial "SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE", que tuvo lugar en el estadio principal Asiad de Incheon, donde el grupo concluyó una serie de conciertos de siete meses alrededor del mundo.

Durante la noche final, el líder S.Coups se dirigió a los fans y reveló que todos los miembros habían acordado renovar sus contratos con el sello discográfico de HYBE, PLEDIS Entertainment, según Inquirer .

Explicó que la decisión fue fruto de muchas "conversaciones profundas" entre los miembros y dijo que optaron por "remar juntos en el mismo barco y seguir adelante", un mensaje que provocó fuertes aplausos entre la multitud.

Esta es la segunda renovación de contrato para todo el grupo Seventeen, tras su primera prórroga anticipada con PLEDIS en 2021, cuando los 13 miembros también decidieron permanecer en la compañía antes de que expiraran sus contratos originales.

En aquel momento, tanto el grupo como la agencia hicieron hincapié en la confianza mutua, afirmando que querían seguir trabajando juntos para ofrecer música y actuaciones de calidad como "un solo equipo".

Esta nueva renovación refuerza la reputación de Seventeen como uno de los pocos grupos grandes de K-pop que ha mantenido su formación completa a través de múltiples ciclos de contrato, sin que se haya anunciado la salida de ningún miembro.

Tras los conciertos de repetición, PLEDIS y los medios coreanos informaron que el grupo planea continuar sus actividades después de un breve descanso, y se espera que los miembros equilibren el trabajo grupal con proyectos en solitario y por subunidades, según informó SBS Star .

Seventeen ha dicho repetidamente a sus fans, conocidos como CARATs, que su objetivo es llegar "lo más cerca posible de la eternidad" como grupo de 13 miembros, y la renovación de sus contratos se considera un paso concreto hacia esa promesa.

El grupo también agradeció a los fans presentes en el concierto, pidiéndoles que esperaran su regreso como equipo completo una vez que hayan finalizado sus compromisos individuales.

Observadores de la industria señalan que es raro que un grupo del tamaño de Seventeen consiga una segunda renovación sin cambios en su formación, lo que pone de manifiesto el trabajo en equipo de larga data de sus miembros y su relación con PLEDIS. A medida que avanzan juntos hacia esta nueva etapa, las expectativas son altas para futuros lanzamientos y giras que mantendrán el impulso de su última gira mundial, según Chosun .