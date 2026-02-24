¿ Katy Perry está embarazada del bebé de Justin Trudeau?

Aunque los rumores fueron desmentidos, se dice que la pareja está abierta a formar una familia juntos en el futuro.

La especulación surgió cuando se publicaron fotos de la cantante de 41 años con un pareo blanco durante una salida con Trudeau, de 54 años. Los internautas vieron fotos donde se la ve cubriéndose el vientre con una bata.

Una fuente reveló que Perry no está embarazada actualmente. Aun así, la relación parece ir viento en popa.

Katy Perry y Justin Trudeau en una 'fase de luna de miel eufórica'

"La relación entre Justin y Katy va muy bien", dijo la fuente al Daily Mail , y agregó: "Nadie creía realmente que alguna vez sería una realidad, y ahora que lo es, todos quieren que se casen y tengan hijos".

La fuente confirmó: "Ha habido rumores recientemente de que Katy está embarazada, pero no lo está".

Si bien los planes de tener un bebé no son inminentes, la fuente señaló: "Ella no está en contra, pero simplemente están en una fase eufórica de luna de miel y disfrutando de la vida juntos con los hijos que ya tienen de sus relaciones anteriores".

Perry tiene una hija de 5 años, Daisy Dove, con el actor Orlando Bloom. Trudeau tiene tres hijos de su matrimonio con Sophie Gregoire Trudeau.

El romance entre Perry y Trudeau comenzó el verano pasado, justo después de que la cantante anunciara su separación de Bloom, con quien estaba comprometida y había salido durante casi diez años.

Según la misma fuente, aunque la pareja ha desarrollado un vínculo más estrecho en los últimos meses, las conversaciones sobre el compromiso o los hijos aún no se han llevado a cabo en detalle.

"Ni siquiera han hablado de comprometerse o casarse", dijo la fuente. "Simplemente disfrutan de su relación".

La fuente agregó: "Están felices el uno con el otro y contentos con su futuro juntos".

Se espera que Perry finalice sus próximas presentaciones en festivales europeos a finales de este año. Según el informe, le gustaría terminar con esos compromisos antes de considerar cambios familiares importantes.

"No es la razón principal por la que no está embarazada", dijo la fuente, refiriéndose a su agenda de gira, pero agregó que Perry preferiría completar las presentaciones "con un estrés limitado y sin la preocupación que conlleva traer una nueva vida al mundo".