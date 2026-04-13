Karol G hizo historia en la edición de 2026 de Coachella, al convertirse en la primera latina en encabezar el cartel del festival. Al grito de "No tengas miedo. ¡Levanta tu bandera!", creó un espectáculo en torno a la latinidad, el poder femenino y la idea de que su presencia en ese escenario era más que un hito en su carrera.

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La estrella colombiana convirtió su presentación en una declaración de identidad, con invitados, efectos visuales y cambios musicales que hicieron que el espectáculo se sintiera tanto una fiesta como una declaración cultural. El show de Karol G se sintió menos como una presentación típica de festival y más como el lanzamiento de un nuevo universo, construido a partir de la mitología latina, el poder femenino, la fantasía tropical, el reguetón clásico, el desamor, el orgullo y el puro espectáculo.

Para cuando los fuegos artificiales estallaron y la fiesta alcanzó su punto álgido, ella había dejado una cosa clara: su actuación era una manifestación del talento, la resiliencia y el orgullo de los latinos, particularmente en los Estados Unidos.

En cierto modo, se sintió como el siguiente capítulo del libro del orgullo latino que Bad Bunny comenzó a escribir en el Super Bowl .

KAROL G, la mujer que eres… sin palabras. qué orgullo, dios mío. has representado a latinoamérica y a los inmigrantes de la forma más hermosa posible 🥹💖. #KAROLCHELLA • #Coachella pic.twitter.com/TdyM7WQ5w9 — Riham 🍉🔮 (@ariieesss_) April 13, 2026

Desde el principio, el espectáculo se centró en la imaginería de su nueva era Tropicoqueta. Comenzó con un diminuto bikini dorado y un conjunto corto. Luego vinieron los colores brillantes, las referencias a Carmen Miranda, una guacamaya gigante con escaleras, detalles dorados, imágenes tropicales y una sensación de glamour latino exagerado que era juguetón, sensual e incluso sexual.

En ocasiones, su estética rozaba lo extravagante, pero esto era intencional. Karol G estaba reivindicando los estereotipos sobre las mujeres latinas y transformándolos en arte, performance y poder. Exploró conceptos como la "mujer salvaje", la intuición femenina, la libertad sexual y el derecho de las mujeres a expresarse en un mundo que aún intenta silenciarlas.

Además, el espectáculo contaba con un hilo conductor más profundo que exploraba la cultura latinoamericana en toda su riqueza y contradicción. Jaguares, mitología, sonidos de flauta andina, mariachi, salsa, reguetón y referencias visuales a elementos indígenas y folclóricos coexistían en un mismo universo.

Uno de los momentos de mayor impacto visual y cultural se produjo con la sección de mariachi exclusivamente femenina. Karol G invitó a músicas de mariachi y transformó el escenario en un espacio orgullosamente latino y decididamente femenino. Fue una de las expresiones más claras del mensaje que el concierto pretendía transmitir.

Este era un mundo de mujeres: latinas

🥹✨ Karol G canta ‘Ese hombre es malo’ con mariachi en Coachella 2026. pic.twitter.com/CavbSrtY0H — Vórtice (@vorticelatam) April 13, 2026

El setlist ayudó a contar esa historia. El tracklist 'LATINA FOREVA', 'Un Gatito Me Llamó', 'OKI DOKI', 'Tá OK (Remix)', 'EL MAKINON' con Mariah Angeliq, 'S91', 'Tropicoqueta', 'Papasito', 'Negrita de Mis Pesares' como momento instrumental y 'Ese Hombre Es Malo' reimaginado con mariachi.

También trajo a 'Gatúbela' y le brindó al público el tipo de caos perreo que esperaban. En un momento dado, se convirtió en un auténtico "perreo loco", sucio, ruidoso, sudoroso y gloriosamente descontrolado.

se o antonio tava no Coachella com a Karol G então logo a Beyoncé tbm tava no palco, amo porra pic.twitter.com/ICIuzii9ac — cowboy fran 𐚁 (@renyaoty) April 13, 2026

Sus invitados contribuyeron a dar forma al desarrollo emocional y musical de la noche. Becky G se unió a ella para interpretar "MAMIII", uno de los temas más aclamados del set. Wisin aportó la fuerza del reguetón puertorriqueño clásico, elevando aún más la energía con un segmento que se sintió como un homenaje a las raíces del género.

Explosivo y con marichi



Karol G y Becky G cantando 🎤 Mami en el #Coachella 🔥 pic.twitter.com/qtF8HrevIv — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 13, 2026

Arturo Sandoval añadió otra dimensión por completo, aportando su trompeta y solemnidad musical al escenario durante un momento relacionado con 'TQG'. Además, Greg Gonzalez, de Cigarettes After Sex, quien la acompañó en el escenario, interpretó una nueva canción que añadió una textura más melancólica y onírica a un repertorio que, por lo demás, estaba dominado por el ritmo y la intensidad.

ni siquiera puedo procesar esta nueva canción de karol g con cigarettes after sex #karolchella pic.twitter.com/cdmxekwVWA — tata 🪐 🇻🇪 (@adeletskyfall) April 13, 2026

La Bichota también hizo espacio para el homenaje y la memoria. Karol bailó al ritmo de "Rompe" de Daddy Yankee, invitó a Wisin al escenario, quien cantó tres de sus mayores éxitos, incluyendo "Rakata", de su época Wisin y Yandel, e interpretó "Mi Tierra" de Gloria Estefan, y se convirtió en uno de los momentos más significativos de la noche, un tributo a los latinos que dejan su hogar en busca de mejores oportunidades llevando consigo sus raíces.

Fue un homenaje digno, que encajó a la perfección en un concierto obsesionado con la identidad y la pertenencia.

Durante toda la noche, Karol se dirigió directamente al público, principalmente en español. Les dijo: "Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia", y les recordó a todos que es la primera mujer latina en ser cabeza de cartel de Coachella.

Y la multitud respondió. Las banderas de Colombia y México eran las más visibles, pero también había banderas de toda Latinoamérica. En un momento dado, se distribuyeron banderas entre el público, y sus reflejos en las pantallas gigantes crearon una de las imágenes más bellas de la noche. Karol miró a su alrededor y dijo que había gente por todas partes, agradeciéndoles por estar allí con ella.

No todo fue perfecto. Hubo algunos problemas con el ecualizador de voz, y algunas partes del espectáculo parecían más pensadas para la televisión que para el público presente, donde la visibilidad disminuía en ciertos segmentos. También hubo quizás demasiadas transiciones oscuras entre los cambios de vestuario o los capítulos del concierto, lo que interrumpió brevemente el ritmo. Pero esos fallos no empañaron la ambición.

En el escenario había agua, una cascada detrás de una escenografía rocosa con habitaciones, pirotecnia, destellos plateados y dorados, coreografías acuáticas y una sobrecarga visual suficiente para mantener la actuación en constante cambio. En un momento dado, apareció vestida de verde, evocando una especie de energía de heroína de cómic, casi como una versión latina de Hiedra Venenosa de Uma Thurman. Más tarde, con una minifalda blanca, un top tipo sujetador, botas blancas y trenzas con los colores de Colombia, parecía la artífice de su propia mitología.

Y entonces llegó el final. Empezó a cerrar con "Tusa", en un arreglo de salsa que borró por completo la participación de Nicki Minaj en la canción original (si la conoces, sabes de qué hablo), y cerró con "Provenza", trayendo la noche de vuelta a una de las canciones que ayudaron a definir su ascenso, pero esta vez con el peso de todo lo que había sucedido antes. Fuegos artificiales, emoción, memoria, orgullo, perreo, mariachi, homenaje a los inmigrantes, imágenes centradas en las mujeres y la pura alegría de ver a una artista latina adueñarse de uno de los escenarios más grandes de la música.

Karol G cantando Tusa versión salsa y recortando la parte de alguien que apoya a trump para luego dar un mensaje de apoyo para los latinos y en el escenario mas grande del mundo ARTISTA. pic.twitter.com/AVpELeYWBZ — TROPICOQUETA 🍍 (@MSBKarolG) April 13, 2026

La Bichota ha vuelto. Y no lo hizo en silencio. Volvió para recordarles a todos que su historia, y la historia de la gente a la que representa, aún se está escribiendo con luces, con ritmo y con banderas en alto.

karol g la artista que eres definitivamente coachella te necesitaba #KAROLCHELLA pic.twitter.com/sptdS1U6Qq — matt ☆ (@lwtsigns) April 13, 2026

Lo mejor de todo es que lo volverá a hacer el próximo domingo, durante el segundo fin de semana de Coachella.