¡Olvídate de Bruno Mars! El artista latino llegó a México la semana pasada como el super star que es y se fue como Brunito, el que fusiona el funk con quebradita y triunfa en el cuadrilátero de la lucha libre.

Sus tres conciertos en el recién inaugurado Estadio GNP de Ciudad de México fueron inolvidables y dejó boquiabiertos a sus fans con un homenaje especial a la música latina, en particular a la cumbia mexicana y la quebradita. En las redes sociales, Brunito los emocionó aún más al publicar un emotivo video despidiéndose de México. Según los chilangos: Brunito understood the assignment.

Bruno Mars y The Hoolingans en México

Bruno Mars y su banda The Hoolingans llevaron su conexión con sus raíces latinas a nuevas cotas al incorporar 'El Sonidito', un popular tema de cumbia de la banda Hechizeros, a su setlist. La inesperada fusión de este éxito de la música mexicana con su éxito de ventas 'Uptown Funk' no sólo entusiasmó al público, sino que puso de manifiesto su profundo aprecio por la cultura latina.

Los tres conciertos en México forman parte de la gira en curso de Mars, y desde el momento en que se anunció el evento, quedó claro que este espectáculo sería uno de los más esperados del año. Los fans abarrotaron el estadio, ansiosos por presenciar lo que se convertiría en una noche llena de sorpresas musicales.

Cuando el ritmo de 'El Sonidito' resonó por primera vez en el recinto, el público estalló en aplausos y gritos, y los vídeos de la actuación se hicieron rápidamente virales en las redes sociales, demostrando la capacidad de Brunito para conectar con su variada base de seguidores. La canción es una cumbia sonidera legendaria y forma parte del tejido musical de Ciudad de México. Fue un momento inolvidable, en particular porque tocaron con arreglos de quebradita y se fusionó con el funk. ¡Espectacular!

La última noche desató aun mayor locura, pues se lanzó el set vestido de mariachi con una máscara dorada de lucha libre. La transformación ya estaba completa y se ganó con creces aquello de "Bruno, hermano, ya eres mexicano". Aunque no lo hemos visto en las redes, esperamos que los fans le hayan regalado al menos un Brunito Doctor Sims como premio

Bruno Mars como Pete Hernández

Nacido como Peter Gene Hernández, su padre es de ascendencia puertorriqueña y judía asquenazí, mientras que su madre es de ascendencia filipina y española. Al crecer en un hogar rico en cultura en Hawai, Bruno Mars estuvo expuesto a una gran variedad de estilos musicales, incluida la música latina, que influyó en su ecléctico sonido.

A menudo ha hablado del orgullo que siente por su herencia, rechazando la idea de que cambió su nombre artístico para distanciarse de sus raíces latinas. Mars siempre ha abrazado su identidad, y momentos como sus conciertos en Ciudad de México son prueba de ello. No sólo fueron una celebración de su destreza musical, sino una reafirmación de su conexión con su cultura latina.

Claro, el concierto fue mucho más que eso. Ante las 65.000 personas que llenaron el recinto cada noche, interpretó sus grandes éxitos "Finesse", "Treasure" y "Perm", al tiempo que se dirigía al público en español. "¡Estoy de regreso México!, ¡Estoy de regreso México!", gritó varias veces. "Es genial estar de nuevo con ustedes, arriba las manos".

La noche se completó con momentos más íntimos, ya que Mars bajó el ritmo para interpretar baladas conmovedoras como "Versace on the Floor" y "When I Was Your Man", proporcionando un equilibrio perfecto al espectáculo de alta energía.

Bruno Mars se despidió de México con mucha emoción

Pero como si todo lo que hizo sobre el escenario no hubiese sido suficiente, el ahora Brunito dijo adios con un emotivo video que grabó por las calles de la capital mexicana. Se vistó de luchador con su máscara dorada, también como mariachi y bailó, luchó y cantó. Todo un homenaje que ni los fans, ni nosotros, olvidaremos jamás.