La historia de Menudo, el icónico grupo puertorriqueño, está llena de éxitos que marcaron a generaciones. Sin embargo, el brillo de sus logros musicales ha sido empañado por las tragedias que han golpeado a algunos de sus integrantes.

En los últimos años, la band boy latina más famosa de todos los tiempos ha perdido a tres de sus exmiembros, dejando un vacío en los corazones de sus familiares y de sus fans de diferentes épocas, pues los artistas que partieron demasiado jóvenes pertenecían a diferentes generaciones.

Ray Reyes, Anthony Galindo y Adrián Olivares son los nombres que, en diferentes momentos, han dejado al mundo de la música en luto. Cada uno de ellos contribuyó con su talento a hacer de Menudo el fenómeno global que fue, pero sus vidas, lamentablemente, fueron interrumpidas de forma sorpresiva y prematura.

Los Menudos que ya no están

El primer integrante del grupo Menudo en morir fue el venezolano Anthony Galindo. Conocido como "El Papi Joe", también dejó una huella imborrable en la historia de Menudo. Galindo, quien se unió al grupo en los años 90, era querido por su energía y talento en el escenario. Posteriormente fue miembro de la banda de AB Quintanilla, el hermano de Selena Quintanilla, Cumbia Kings.

Su muerte en octubre de 2020, tras una lucha con la depresión, puso de manifiesto la importancia de la salud mental, especialmente en la industria del entretenimiento, donde la presión es constante. Galindo tenía 41 años.

El artista puertorriqueño Ray Reyes, quien fue parte de Menudo en los años 80, es recordado por su carisma y su potente voz. Su repentina muerte en abril de 2021 a causa de un infarto conmocionó a sus seguidores y compañeros de banda, en especial Johnny Lozada, René Farrait, Miguel Cancel y Ricky Melendez, con quien formó parte de las giras de 'El Reencuentro'.

Reyes siempre será recordado como uno de los pilares de la "etapa dorada" del grupo, una época que definió el pop latino en el escenario mundial. Murió a los 51 años.

Adrián Olivares, otro exintegrante de Menudo, falleció en circunstancias igualmente trágicas. El único mexicano en la historia de la banda tenía apenas 47 años cuando falleció durante una operación intestinal. El también hermano de la actriz Karla Souza ('How to Get Away with Murder') acababa de ser diagnosticado con la enfermedad de Crohn.

Aunque su paso por la agrupación no fue tan largo como el de algunos de sus compañeros, su muerte fue un duro golpe para quienes lo conocieron y admiraron.

El legado de Menudo sigue vivo en su música y en los corazones de aquellos que crecieron escuchando sus canciones. Sin embargo, las ausencias de Ray Reyes, Anthony Galindo y Adrián Olivares nos recuerdan que el éxito y la fama no inmunizan contra las tragedias de la vida. Es un recordatorio de que, en última instancia, somos todos vulnerables, y que la vida debe ser apreciada en cada uno de sus momentos.