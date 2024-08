Desde que Sabrina Carpenter lanzó su nuevo álbum 'Short N' Sweet', Internet y las redes sociales no han parado de especular sobre una de sus canciones más intrigantes, 'Taste'. Para comenzar, la música y la letras son brutales. El video que la artista protagoniza con Jenna Ortega es más que provocador.

Sin embargo, las fans no solo se han percatado de la propuesta artística. La canción se ha mantenido como tendencia por tres días, por una teoría que involucra a otra estrella del pop: Camila Cabello. ¿Podría esta canción ser una indirecta hacia ella?

Para comprender esta teoría, es importante conocer un poco sobre la trayectoria de Sabrina Carpenter. Comenzando como una estrella de Disney Channel, Carpenter ha evolucionado hacia una artista pop reconocida, famosa por su habilidad para crear canciones pegajosas y letras que reflejan sus experiencias personales y emociones. Su último álbum, lanzado en verano de 2024, ha sido aclamado tanto por su sinceridad como por su innovación musical​.

Además, ha pasado una buena cantidad de tiempo con la maestra de fundir la música con su vida personal: Sabrina Carpenter fue el acto de apertura de Taylor Swift durante gran parte del 'Eras Tour'.

Todo por Shawn Mendes

La especulación en torno a 'Taste' comenzó en redes sociales, donde los fans comenzaron a conectar las letras de la canción con eventos recientes en la vida de Sabrina Carpenter. Algunos sugieren que las letras hablan de una "competencia" o "rivalidad" en el mundo del pop, y varios usuarios de X (Twitter), Instagram y TikTok no han tardado en señalar a Camila Cabello como la posible inspiración detrás de esta pista.

Para entenderlo hay que viajar a 2015, cuando Camila comenzó a ligar (salir, talk, pololear, tontear) con Shawn Mendes. La relación on and off pareció terminar en 2023 y el artista canadiense empezó date a Sabrina. Y, en medio de todo esto, surgieron las fotos de Camila y Shawn a los besos en Coachella ese mismo año.

@los40colombia ¿Camila Cabello y Shawn Mendes volvieron? Está es la pregunta que todos se han hecho desde que estas imágenes de la pareja empezaron a circular en redes sociales. Beso va, beso viene, bailes y una actitud bastante cariñosa fueron los ingredientes de este romántico momento del que Coachella fue testigo, por lo que los fanáticos de ‘Shawmila’ tienen la esperanza de que esa complicidad y el amor que se ve que aún se tienen, los vuelva a unir. Los40.com.co #shawnmendes #camilacabello #coachella #beso #shawmila ♬ sonido original - LOS40 Colombia

Sabrina nunca dijo ni una palabra sobre este triángulo amoroso, por lo que los fandoms de los tres ignoraron todo el asunto. Sin embargo, ahora parece que se tragó la tristeza y la sacó en 'Taste' con furia. Abajo está la letra y el video para que saques tu conclusión, pero seguimos con el cuento.

"Your car drove itself from L.A. to her thighs / Palm Springs looks nice, but who's by your side?" - Tu auto se manejó solo desde Los Angeles a sus muslos/Palm Springs (donde está el área de Coachella) se ve bien, pero ¿a quién tienes al lado?-

"She looks kinda like the girl you outgrew." - Ella se parece a la chica que habías dejado atrás.

Letra en español de 'Taste' de Sabrina Carpenter

[Verso 1]

Oh, dejo una gran impresión

Un metro cincuenta para ser exacta

Te preguntas por qué desapareció la mitad de su ropa

En mi cuerpo es en donde están

[Pre-Coro]

Ahora me he ido, pero tú sigues tumbado

A mi lado, un grado de separación

[Coro]

Escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Tendrás que probarme cuando te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que lo haces

Solo debеs saber que tú también me probarás

[Post-Coro]

Ajá

[Verso 2]

Tе inmoviliza sobre la alfombra

Hace pinturas con su lengua (La-la-la-la-la-la-la)

Es gracioso, ahora todos sus chistes suenan diferentes

¿Adivina de quién aprendió eso?

[Pre-Coro]

Ahora me he ido, pero tú sigues tumbado

A mi lado, un grado de separación

[Coro]

Escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Solo tendrás que probarme cuando él te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que sí (Apuesto a que sí)

Solo debes saber que tú también me probarás

[Post-Coro]

La-la-la-la-la-la-la

[Puente]

Cada vez que cierras los ojos

Y sientes sus labios, estás sintiendo los míos

Y cada vez que respiras su aire

Solo debes saber que ya estuve allí

Puedes tenerlo si quieres

He estado allí, lo he hecho una o dos veces

Y cantar sobre eso no significa que me importe

Sí, sé que he sido conocida por compartir

[Coro]

Bueno, escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Solo tendrás que probarme cuando él te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que sí (Apuesto a que sí)

Solo debes saber que tú también me probarás

[Post-Coro]

Pruébame también, ay (La-la-la-la-la-la-la)

Solo tendrás que probarme cuando él te esté besando

Tú, no, sí, ah-ah (La-la-la-la-la-la-la)

Solo tendrás que probarme cuando él te esté besando