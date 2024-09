La actriz rusa Irina Baeva, quien hace unos meses confirmó que ella y Gabriel Soto ya no eran pareja, ha pasado por momentos muy complicados en lo que va del año. No solo le ha ido bien mal en el amor, con momentos dignos de una complicada telenovela, sino que tampoco le fue del todo bien en 'Aventurera'.

Su trabajo en la puesta de escena de teatro musical recibió todo tipo de críticas. Los comentarios negativos le llegaron tanto por parte de la audiencia, de la prensa, pero como por parte de algunas ex protagonistas de la obra, quienes no quedaron nada contentas con su desempeño en el escenario.

Además de tener que lidiar con las críticas, Irina también tuvo que hacer frente a todos los rumores que se suscitaron tras el fin de su relación con Gabriel Soto, pues se habló de infidelidades, de maltratos hacia las hijas del actor y de que habían fingido seguir juntos por sus compromisos comerciales, pero no porque en realidad lo estuvieran.

Aunado a esos comentarios, que uno a uno han sido desmentidos por la expareja, ahora la actriz de 'La Historia de Juana' abordó el tema del famoso tatuaje que tiene en la espalda y que se hizo durante su relación con el galanazo de las telenovelas... ¿será acaso que se lo borrará al puro estilo de Lupillo Rivera o será algo más discreto como la técnica implementada por Christian Nodal? Ella misma lo cuenta.

No se borrará la marca que se hizo durante su relación

En un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, Irina Baeva negó, de forma categórica, que esté pensando en borrarse el tatuaje que se hizo y que comparte con Gabriel Soto, pues asegura que va más allá de ser un símbolo de amor hacia su ex.

"¡Ay no!, ¡para nada!, ese tatuaje es con México, ese es un símbolo maya, quiere decir que yo soy tú y tú eres yo, y todos somos uno, y eso es algo que significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano", respondió ante los cuestionamientos de la prensa sobre la marca que lleva en la espalda.

Hay que recordar que la primera vez que se le vio el tatuaje fue en la famosa sesión de fotos que protagonizaron en las playas de Acapulco, destino al que escaparon para pasar su primer Año Nuevo como pareja y cuando aún lo suyo era un secreto a voces.

Reconoce que ha tenido que ir a terapia

Además de hablar de su tatuaje, Irina Baeva también brindó detalles del proceso que ha seguido para superar su ruptura, pues hay que recordar que se llegó a decir que ella estaba renuente a aceptar su separación, a tal grado de que nunca estuvo de acuerdo con la difusión del comunicado con el que Soto compartió con el mundo que estaba de vuelta en la soltería.

"Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno. Pasando este proceso, pasando este duelo, sin duda alguna lo es, y tranquila, no me estoy presionando absolutamente en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos, mis amigos que están conmigo y bien", aseveró.

No le interesa hablar de Cecilia Galliano

En la misma conversación se negó a hablar de la cercanía de Gabriel Soto y Cecilia Galliano, al asegurar que eso ya no le compete y tiene razón, pues lo que no fue en tu año, no te hace daño, por lo que ellas quieran o no hacer están en su profundo derecho.

"Yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo", concluyó