La pasión de Bad Bunny por Puerto Rico y su compromiso con la isla son bien conocidos. El Conejo Malo no ha sido tímido al expresar su decepción con el gobierno o las empresas que brindan servicios que deberían ser públicos, como la compañía eléctrica. Sin embargo, nadie esperaba ver al rey de la música latina, generalmente conocido por su actitud relajada y vibrante, luchando por contener las lágrimas al hablar sobre las dificultades que enfrenta actualmente el pueblo puertorriqueño.

Benito Antonio Ocasio Cortés, su nombre de pila, se quebró al hablar sobre los graves problemas políticos y sociales que enfrenta su tierra natal. La angustia en su voz era inconfundible cuando compartió la frustración que siente al ver a los turistas viajar a Puerto Rico atraídos por su música, y a sus fans alrededor del mundo disfrutar de sus canciones "sin saber lo que realmente está pasando". Instó a la generación más joven a tomar las riendas de su futuro, registrándose para votar en las próximas elecciones generales.

Bad Bunny revela sus preocupaciones y sueños para Puerto Rico

En una rara y sincera entrevista en el podcast de YouTube "El Tony pregunta", transmitida anoche, el 2 de septiembre, Bad Bunny fue más allá de su música—aunque sí mencionó que hay más canciones en camino—y utilizó la plataforma para expresar profundas preocupaciones sobre el futuro de Puerto Rico, abogando por un cambio y alentando a los jóvenes de la isla a registrarse en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Realmente me importa Puerto Rico, y no sé si es el peso de todo... Quiero llorar y todo. Ya estoy llorando", confesó, cubriéndose el rostro para ocultar el llanto.

Respirando con dificultad, con la cara mojada y los ojos llenos de lágrimas, Bad Bunny añadió "yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Yo no quería esto. Salir para afuera y saber que hay gente fuera en el mundo entero, en Japón, en Alemania que conocen a Puerto Rico por mi música, por al de otros artistas, por nuestra cultura... Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia".

Bad Bunny como activista del voto

El reggeatonero subrayó el poder de la juventud en Puerto Rico para dirigir la nación hacia un nuevo camino votando en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre. "Sí, es bueno denunciar cosas en las redes sociales. Es bueno salir a las calles a protestar, hacernos sentir como pueblo. Pero creo que la mayor protesta es salir a votar el 5 de noviembre contra las personas que nos han llevado a este desastre", declaró.

El Conejo no se contuvo, hablando abiertamente sobre su desprecio por la política mientras defendía su derecho a opinar sobre los funcionarios públicos elegidos por el pueblo

."El gobierno trabaja para jo*** y aún así tu ves a gente que sigue votando por los mismos, ¿Por qué idolatras a este tipo? Él es tu empleado. Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros. Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado. Si tú ves que votas al mismo durante veinte años y ves que tu alrededor no es como tú lo quisieras, sácalo", exigió.

Bad Bunny también recordó a los oyentes su participación activa en las protestas de 2019 que llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Dejó en claro que este espíritu de resistencia necesita continuar en las urnas, afirmando: "Ricky se tuvo que ir, y ahora es tiempo de que más sigan el 5 de noviembre".