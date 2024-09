Peso Pluma es uno de los cantantes más exitosos en la actualidad dentro de la música mexicana, pero también es uno de los más polémicos por algunas conductas de su vida privada o sus corridos tumbados con letras de narcocorridos o corridos bélicos. De hecho, en algunas de sus canciones se refiere a cabecillas de la delincuencia organizada mexicana, como es el caso de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa y quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

En una reciente conversación, que tuvo en el podcast de Agushto Papa, Hassan Emilio Kabande Laija reiteró su amor por los narcocorridos. Ante la pregunta de cuál era su artista preferido en este momento, Peso Pluma respondió que era el controvertido Grupo Cartel.

La citada agrupación cuenta con diversos dedicados al narcotráfico y sus líderes. En Spotify, el más escuchado es 'Desde la Prisión 19'. Le siguen 'Aquí Sigue El 19', 'Soy Don Joaquín Guzmán', 'El de la Defender Blanca', 'Objetivo Nacional', entre otros.

Recibe amenazas de muerte

Así como ahora no tuvo ningún reparo en externar su admiración y respeto por quienes le cantan al narcotráfico, Peso Pluma ha seguido lanzando temas hablando de figuras conocidas en por actividades delictivas. Uno de los más recientes es 'Rifle en el hombro', que salió al mercado en marzo de 2024. Es una continuación de 'La People'. En él se mencionan al 27 y El Piyis, en supuesta referencia a dos figuras importantes dentro del Cartel de Sinaloa.

Esta percepción no es solo de sus críticos. En septiembre del 2023, Peso Pluma fue amenazado de muerte, supuestamente por el Cartel de Tijuana, lo que provocó la suspensión de 6 de sus presentaciones.

En aquella oportunidad canceló los shows que tenía en Tijuana, Culiacán Querétaro, León, Puebla y Acapulco, las cuales se celebrarían del 29 de octubre al 10 de noviembre. La suspensión se produjo luego de que en la ciudad de Tijuana aparecieran unas narcomantas con amenazas directas y muy fuertes en su contra.

"Las pancartas escritas a mano criticaban al artista, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, por su 'lengua irrespetuosa y suelta' y advertían que si no se retiraba del espectáculo, seria el último", informó Los Angeles Times en su momento.

Lee más: Peso Pluma no se anda con rodeos y corona a la ciudad con mejor comida mexicana en Estados Unidos

Equipo de trabajo llegó a temer por su vida

Pese a las amenazas recibidas, las cuales insinuaban que acabarían con su vida si ponía un pie en la ciudad de Tijuana, su manager negó que el intérprete fuera a cambiar su forma de ser, pues, al final de cuentas, eso es lo que lo tiene donde hoy se encuentra.

"Nunca dejará de cantar esas canciones porque eso es con lo que creció, la cultura en la que creció", apuntó George Prajin, quien aseguró que todas las amenazas que ha recibido su representado se las han tomado muy en serio y no a la ligera.

"Quiero asegurarme de que no sólo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad". No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré", se sinceró sobre el presente de Peso Pluma.

Read more: Bad Bunny rompe en llanto durante una entrevista al hablar sobre los problemas en Puerto Rico

Esta canción encendió la polémica

Las polémicas de Peso Pluma, que trajeron consigo pedidos de cancelación de sus shows en Perú, Paraguay y el Festival de Viña del Mar en Chile, se derivaron tras la analogía que hizo a Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el tema 'Siempre Pendientes'.

La canción, que interpreta en compañía de Luis R. Conriquez, es una apología del narcotráfico y el crimen organizado. La letra de la canción menciona a El Chapo o a su hijo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, usando sus iniciales "JGL" o "Don Iván" y está dirigida al Cártel de Sinaloa y sus rivales del Cártel de Jalisco.

'Siempre Pendientes' no fue el único tema que causó tremendo escándalo, pues también lo hizo 'El Gavilán', un tema en el que también se hace referencia al Cártel de Sinaloa y en el que se enaltecería a un delincuente de esa agrupación que lleva ese sobrenombre.

"Y pa' chambear con don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar y me les presento, soy el Gavilán", se oye en un fragmento de esa letra. Según expertos mexicanos, ese Iván sería Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de El Chapo y líder de Los Chapitos.

Eventualmente, Peso Pluma suspendió los shows en América del Sur por razones personales, poco después de su sonado truene con la artista argentina Nicki Nicole.

Peso Pluma y 'El Nini'

Según una entrevista de periodista mexicana especializada en narcotráfico Anabel Hernández con el narcotraficante Mini Lic, ahijado de El Chapo, los vínculos de Peso Pluma con la delincuencia organizada también incluirían a 'El Nini' considerado como el jefe de seguridad de 'Los Chapitos', quien presuntamente iba a verle cantar en eventos privados e incluso habrían tenido comunicación.

Otro artista trataría de distanciarse de estas polémicas relacionadas con el crimen organizado, particularmente en estos momentos en los que la caída en manos de la DEA de Ismael 'El Mayo' Zambada y la desaparición de Ovidio Guzmán del sistema carcelario de Estados Unidos, tienen a México en estado de alerta.

Sin embargo, Peso Pluma parece estar más allá del bien y del mal en lo que se refiere a estos temas y, si le gusta el Grupo Cartel, con letras complicadas o no, pues lo dice. ¿Bien, mal? El futuro lo dirá.