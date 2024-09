Con la reciente aparición pública entre Shakira y Antonio de la Rúa, es inevitable que surjan los recuerdos e intrigas que envolvieron a una de las relaciones más emblemáticas de la música latina. Si bien se sabe que este reencuentro no es más que una posible reunión de negocios, no significa que esta no sea la excusa perfecta para recordar los sucesos que rodearon a la pareja. Desde su primer encuentro, hasta el problemático desenlace.

Buenos Aires, la ciudad del amor

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, cuando la cantante colombiana se encontraba promocionando su álbum "¿Dónde están los ladrones?". En ese momento, Shakira empezaba a ascender como una figura importante en la música. Por su parte, Antonio de la Rúa ejercía como abogado, además de ser el hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa.

Aunque parecía que las diferencias entre ambos eran abismales, Shakira y Antonio se conocieron y al poco tiempo iniciaron una relación, en la cuál no solo habrían sentimientos involucrados sino también una relación laboral.

Shakira y Antonio de la Rua se conocieron en pleno ascenso de la carrera de la cantante en el 2000, antes de lanzar el disco “Servicio de Lavandería” que la catapultaría al estrellato internacional. Y mientras Antonio era el hijo del entonces presidente de Argentina.

ABRO HILO: pic.twitter.com/D5umSif5fL — La Bonita de Puente Alto 🇨🇱🏳️‍🌈 (@ErestuFaloon) July 9, 2019

Relación y negocios

A lo largo de su vínculo, Shakira y Antonio se convirtieron en una pareja de alto perfil, asistiendo juntos a numerosos eventos y convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del entretenimiento. La conexión entre ellos no solo se limitaba al ámbito personal; Antonio asumió un rol crucial como mánager de Shakira. Su influencia en la carrera de la cantante fue significativa, ayudándola a gestionar uno de los contratos más importantes de la carrera de la artista: su alianza con Live Nation. Empresa que se encargaría de la producción de las próximas giras de la colombiana.

Simultáneo a esto, la pareja anunciaría su compromiso en 2001. Sin embargo, esto nunca llegaría a concretarse. Aun así, esto no impedía que la relación continuara de forma estable y firme.

"Día de enero" una declaración de amor

La capacidad de Shakira para la composición no ha sido nunca un secreto. La facilidad de la colombiana para transmitir sentimientos es uno de los grandes atractivos de su música. Por lo que no era de extrañarse que tarde o temprano decidiera escribirle una canción a su entonces pareja. El título "Día de enero" habla de cómo el conocer a alguien puede cambiar por completo la vida de otro, dejando atrás los miedos y entregándose de lleno al amor. Por si esta declaración de amor no fuese obvia, en el video puede verse a Shakira haciendo un corazón en la arena de la playa con las iniciales "S + A".

Una separación difícil

A pesar de su trayectoria y del tiempo juntos, la relación de Shakira y Antonio de la Rúa alcanzó un giro inesperado en enero de 2011, cuando anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, ya que la pareja había mantenido una imagen pública sólida. En medio de la separación surgieron rumores de una supuesta infidelidad de la cantante, donde también se involucraba a quien posteriormente se convertiría en su pareja, el futbolista Gerard Piqué.

La separación no estuvo exenta de complicaciones legales. Antonio de la Rúa presentó una demanda contra Shakira, reclamando una compensación económica por su rol como mánager, proceso del cual la colombiana salió victoriosa.

Después de la ruptura, Shakira continuó su carrera con éxito, comenzando una nueva relación con Piqué, con quien tuvo dos hijos. Esta relación y la culminante separación en 2022 también atrajo atención mediática. Por su parte, Antonio de la Rúa se alejó de los reflectores y se dedicó a diversas actividades empresariales y de asesoría.

Ahora que parece que han unido sus talentos de nuevo, vale la pena preguntarse ¿Se viene la mejor etapa de Shakira en la música latina y mundial?