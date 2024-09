Janet Jackson, la hermana del recordado icono del pop, Michael Jackson, reveló impactantes detalles de su familia, exponiendo una larga lista de famosos con los que tiene parentesco y nos hace entender que en el caso de los Jackson, el talento es definitivamente hereditario.

Durante una entrevista en el programa 'Zoe Ball Breakfast Show' de BBC Radio 2, Janet decidió abrirse y contar secretos que nadie conocía sobre su vida. Uno de los más impactantes fue revelar su conexión con algunas de las leyendas más grandes del entretenimiento.

Cuando el conductor del show le preguntó si era cierto que Stevie Wonder, el mítico genio del soul, era parte de su familia, Janet no se guardó nada. "Sí, es nuestro primo. No mucha gente lo sabe, pero es de la familia por parte de nuestra madre", confesó sin titubeos.

Janet (o Miss Jackson, si eres de los fans old school) volvió a dejarnos sin palabras con más revelaciones inesperadas: nada menos que Tracy Chapman, la icónica voz del éxito 'Fast Car' y ganadora de cuatro Grammys, resulta ser parte de su familia. Pero ahí no acaba la cosa, porque a este linaje lleno de talento también se suma Samuel L. Jackson, el legendario actor de películas como 'Pulp Fiction', 'Django Unchained' y 'Los Vengadores'. Sí, hablamos del mismísimo Samuel L. Jackson de 'Snakes on a Plane'. ¡Una familia llena de puro star power!

Como era de esperarse, estas revelaciones encendieron las redes. Y claro, no es para menos, esta familia está llena de leyendas. Además de Michael, sus hermanos Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya y Marlon también dejaron su huella en la historia de la música.

LEER MÁS: Sebastián Yatra llega a Broadway por la puerta grande

Janet soltó estas noticias justo después de terminar su súper exitosa gira 'Together Again Tour' por Norteamérica. Y apenas va empezando. En septiembre arranca su tour por Europa, con la primera parada en el Accor Arena de París el 25 de septiembre y cerrando en el OVO Hydro de Glasgow el 13 de octubre. En total, 37 shows y unos 51 millones de dólares en taquilla. Algo es definitivo, Janet sigue marcando tendencia.

La estrella ya se está preparando para un 2025 lleno de éxitos, después de anunciar su próxima residencia en Las Vegas, en el Resorts World Las Vegas.

"Esto va a estar increíble, y no puedo esperar a comenzar el Año Nuevo con ustedes", escribió la cinco veces ganadora del Grammy en una publicación de Instagram. "De verdad, ya quiero que llegue. Les mando mucho amor ♥️ -J", añadió.

Se confirmó que, con la producción de AEG Presents, la residencia de Jackson arrancará con dos shows consecutivos el 30 y 31 de diciembre, y después tendrá ocho presentaciones más, incluyendo una especial para el fin de semana de San Valentín.