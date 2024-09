La estrella mexicana Ana Brenda Contreras, de 37 años y quien hace unos meses se casó con Zacarías Melhem. La actriz de telenovelas está pasando por momentos muy complicados en el plano personal.

En un emotivo mensaje en sus redes sociales, la estrella mexicana dio un testimonio íntimo revelando que un ángel en el cielo que la cuida. Perdió un bebé.

La actriz nacida en McAllen compartió la triste noticia, sobre la pérdida de su bebé, por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram y de unas más que sentidas palabras en las que expresó lo que siente como persona, como mujer y como madre en estos momentos tan duros.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello y también se vale. Lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico", se lee el inicio de su testimonio.

Hizo un llamado a la empatía y a la reflexión

A continuación la protagonista de 'El Conde: Amor y Honor', de la cadena Telemundo, hizo un llamado a la reflexión sobre las preguntas incómodas que podemos llegar a hacer como sociedad y como prensa a la mujeres y la maternidad, pues a ella le tocó enfrentar a esos cuestionamientos cuando su angelito ya estaba en el cielo, pero nadie lo sabía.

"Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea es muy duro , es por esto que NO se pregunta '¿Para cuándo el bebé ?', 'Ya embarázate', '¿Quieren tener hijos?', no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta. Al día siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas, como a muchas mujeres les pasa con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando", compartió Ana Brenda Contreras.

Perdió a su bebé hace cerca de dos meses

Para concluir su reflexión detalló que el triste episodio ocurrió hace casi dos meses, pero que hoy ya se encuentra mejor y con un angelito cuidándola desde el cielo.

"Ya han pasado un par de meses y estamos bien ❤️ con un angelito más en el cielo 🌈 Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida", compartió la histrión.

Fans y amigos famosos la abrazaron

Su mensaje de inmediato se llenó de corazones rojos y de palabras de aliento por parte de sus amigos famosos y de sus fans, quienes empatizaron con ella y el duro momento que vive.

"Te abrazo muy fuerte", le escribió Angelique Boyer, "Te abrazo grande", le dedicó José Alberto 'El Güero' Castro', mientras que Jacky Bracamontes, quien perdió a un bebé en su primer embarazo, también tuvo palabras para ella: "Lo siento mucho mi Breco... Te abrazo con el alma. Solo el tiempo sana. Te quiero mucho. 🤍🤍🤍".

Cuenta con el amor de su familia

Además de haber sido arropada por el universo virtual, Ana Brenda Contreras también está siendo apapachada por su familia, en especial por Zacarías Melhem, su esposo, con quien contrajo matrimonio el 27 enero del 2024 en la Hacienda de Zotoluca, en el estado de Hidalgo, muy cerca de Ciudad de México. La pareja se comprometió en el 2023 tras tres años de relación y han sabido estar con el otro en las buenas, pero también en las malas.

A pesar de que por el momento no podrá cumplir su sueño de ser madre, la actriz ya es madrastra de dos adolescentes, Alex y Viviana Melhem, con quienes lleva la mejor de las relaciones, pero no de ahora, sino de hace ya algunos ayeres y es que resulta que Ana Brenda es la mejor amiga de la actriz Daniela Melhem, es decir, su tía y hermana de su papá.

No es la primera celeb que pasa por algo similar

La desgarradora historia de Ana Brenda Contreras nos lleva a recordar los episodios similares por los que pasaron hace muy poco María Becerra y Chiquis, quienes también perdieron este año a los bebés que esperaban y que hoy tienen unos angelitos que las cuidan desde el cielo.

Por este mismo drama también han pasado la ya mencionada Jacky Bracamontes, así como Aislinn Derbez, Mariana Echeverría, Andrea Legarreta, Ximena Navarrete, Laura Flores, Alejandra Espinoza, Zuria Vega, Natalia Esperón, entre otras.