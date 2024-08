Desde el momento en que se estrenó "Chiquis Sin Filtro" en la plataforma ViX, Chiquis Rivera ha dejado claro que esta serie no es un reality show. "No hay guiones, no hay ficción, esto es mi vida tal como es", afirmó la cantante, quien ha tomado las riendas de su narrativa personal para mostrar una versión sin censura de su historia.

Esta docuserie, producida por JK Media Group y Busy Bee Productions, es una ventana a los momentos más personales y difíciles que ha atravesado, y para Chiquis, era esencial que el público entendiera la diferencia: "No estoy actuando, estoy viviendo mi verdad".

En una desgarradora entrevista con EnStarz ¡Latino!, Chiquis explicó por qué decidió revivir recuerdos dolorosos, especialmente los relacionados con el fallecimiento prematuro de su madre en 2012, su conflictiva relación con la familia Rivera, su aborto espontáneo, su reciente boda con Emilio Sánchez y su emotiva visita al lugar del accidente fatal de su madre en "Chiquis Sin Filtro".

Chiquis es enfática al aclarar que "Chiquis Sin Filtro" no es un reality show. Es más que otra docuserie de celebridades; es una inmersión profunda en la vida de una mujer que ha enfrentado desafíos inimaginables y ha emergido más fuerte. Producida por JK Media Group y su propia Busy Bee Productions, la serie "no tiene nada de ficción. No hay repeticiones, ni actuación, ni guiones", explicó.

Chiquis sabe de lo que habla. Es una veterana de los reality shows después de protagonizar "Chiquis 'n Control", "I Love Jenni" y "The Riveras".

"Lo que ves es lo que hay. Claro que hay planificación, pero todo fue real una vez que las cámaras comenzaron a grabar", dijo Chiquis.

Momentos privados

En la docuseries de Vix incluye detalles íntimos de su boda secreta en Las Vegas con Emilio Sánchez, que lograron mantener en privado. "No fue la primera vez que me casé, pero fue la primera vez que lo pude manejar a mi manera. Esta vez lo mantuvimos pequeño y fue muy especial. También me encantó que pudiéramos compartirlo con nuestros fans a nuestra manera", agregó.

Aunque Chiquis ha evitado hablar de los problemas que ella y sus hermanos están teniendo con la familia de su madre, el drama familiar de los Rivera está muy presente durante la filmación de "Chiquis Sin Filtro". Según fuentes de su equipo, "era inevitable si querías una ventana honesta a su vida. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento".

La filmación capturó a Chiquis demandando a su tío Juan Rivera, mientras sus hermanos también entablaron litigios contra su abuelo y su negocio. Aparte del pesado drama familiar, en "Chiquis Sin Filtro", la artista brilla por sí misma como músico y empresaria. "La música siempre está en el centro de lo que hago; la gente puede verme grabando mi álbum 'Diamante' y de gira", nos dijo.

Su pasión era evidente mientras hablaba sobre sus próximos proyectos. Desde nuevos lanzamientos musicales hasta una gran gira en México, Chiquis está demostrando que es una fuerza a tener en cuenta, una potencia en su propio derecho.

Un dolor que inspira

Quizás las revelaciones más impactantes llegan cuando Chiquis aborda el abuso que sufrió a manos de su padre, José Trinidad Marín. Condenado por agresión sexual, las acciones de Marín dejaron una larga sombra sobre la infancia de Chiquis, una sombra que confronta de frente en "Chiquis Sin Filtro". Los detalles son desgarradores, pero es inspirador verla recordar su experiencia junto a otros sobrevivientes de abuso sexual. El episodio es tan educativo como conmovedor, y muy diferente a las veces anteriores en que ha compartido la experiencia.

"Sentí que era importante tomar esos momentos y convertirlos en algo que pueda ayudar a otras personas", explicó. "Parte de mi proceso ha sido compartir el proceso de curar mi dolor. De eso se trata todo", añadió, refiriéndose no solo a "Chiquis Sin Filtro", sino también a su podcast "Chiquis and Chill".

