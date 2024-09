Maya Rudolph la sigue rompiendo. En los recientes Creative Arts Emmys 2024, la actriz y comediante ganó su sexto premio Emmy por su trabajo como voz del personaje 'Connie, Monstrua de las Hormonas' en la serie animada de Netflix, 'Big Mouth'.

Este es el cuarto Emmy que gana gracias a este personaje, que ya se ha vuelto un favorito entre los fans de la serie para adultos.

'Big Mouth' refleja ha reflejado los dolores de la adolescencia de manera incisivamente cómica y real. Si has visto el show, seguro sabes por qué: 'Connie, Monstrua de las Hormonas' es una mezcla de humor ácido, sabiduría inesperada y una dosis de caos hormonal que hace que sus escenas sean siempre memorables.

Notablemente emocionada al recibir el premio (y quién no lo estaría), habló de lo agradecida que se sentía y de cómo 'Big Mouth' ha sido una forma nueva, divertida y humana de conectar con el público. De hecho, mencionó que se siente privilegiada por tener la oportunidad de hacer lo que ama, y que su manera de mantenerse vigente, especialmente en la comedia, es asegurarse de que ella también se mantenga riendo.

El talento de su voz le viene en el ADN: entérate sobre su famosa madre

Aunque Maya ha seguido su propio camino y ha forjado un estilo único, su conexión con la música viene desde su infancia. Su madre, Minnie Riperton, fue una destacada cantante de soul y R&B en los años 70, recordada por el hitazo atemporal 'Lovin' You'.

Esta canción no solo se convirtió en un impresionante fenómeno masivo, sino que también fue un tributo personal: Minnie la escribió como una canción de cuna para Maya cuando era bebé. Con sus notas agudas, Minnie dejó una marca profunda en la música, y, en muchos sentidos, Maya ha vivido rodeada de esa herencia artística desde el primer día.

De hecho, hace un tiempo Maya le rindió un conmovedor homenaje a su madre al recrear la portada de uno de los discos más icónicos de la cantante. Maya capturó la esencia de Minnie y su música, conectando de manera visual con el estilo y la época que definieron a su madre, y al mismo tiempo, celebrando el vínculo entre ambas a través del arte.

Minnie Riperton falleció en 1979, cuando Maya tenía apenas siete años, debido a un cáncer de mama. A pesar de su partida temprana, Minnie dejó una marca importante en la música, y su legado sigue vivo tanto en su obra como en la carrera de Maya, quien ha hablado abiertamente sobre el impacto que su madre ha tenido en su vida, tanto personal como profesionalmente.

Maya, más allá de los Emmys

La carrera de Maya ha sido una montaña rusa de proyectos increíbles. Después de su paso por 'Saturday Night Live', donde hizo reír a todos con sus imitaciones de celebridades y personajes súper originales, Maya ha explorado un sinfín de roles.

Uno de sus proyectos más recientes es la serie de comedia de Apple TV+, 'Loot', en la que interpreta a Molly Wells, una multimillonaria que, tras un escandaloso divorcio, decide replantearse su vida. Este papel le ha traído otra nominación a los Primetime Emmy 2024, en la categoría de Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

Aunque las apuestas están difíciles, con nombres como Jean Smart por 'Hacks', Selena Gomez, 'Only Murders in the Building', y Ayo Edebiri por 'The Bear' en la competencia, la nominación de Maya es un reconocimiento a su versatilidad como actriz.

Y lo que viene...

Además de todo esto, Maya está lista para volver a 'Saturday Night Live' en su temporada número 50. Sí, ¡vuelve a interpretar a Kamala Harris! Si seguiste su imitación de la vicepresidenta durante las elecciones de 2020, ya sabes que fue un éxito total, y su regreso a SNL será precisamente para las semanas previas a las elecciones presidenciales de este año.

Así que, entre el éxito de 'Big Mouth', su nominación por 'Loot' y su regreso a SNL tienen a Maya sigue sorprendiendo y haciendo reír, manteniéndose fiel a su estilo: fresco, original y lleno de vida.