El dolor causado por un fuerte trastorno como la dislexia no puede ser contenido ni por todo el dinero del mundo. Un claro ejemplo es el de Lauren Sánchez, prometida del billonario Jeff Bezos, presidente y CEO de Amazon. Este lunes durante una visita a Good Morning America, Sanchez habló de los problemas que pasó durante su niñez como consecuencia de la afección.

A propósito del lanzamiento de su libro destinado al público infantil 'La Mosca Que Voló Al Espacio', Sánchez quiso concientizar a la audiencia sobre la dislexia. Contó su experiencia y lo que padeció especialmente en sus primeros años escolares, se sentía "tonta" por no poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones. Hasta que años después recibiera un diagnóstico que le ayudara a comprender su realidad.

Sueño inalcanzable

"Este libro es para mí cuando tenía ocho años y me sentía realmente tonta. Y así fue, me sentaba en el fondo de la clase, era callada y me empujaban en la escuela pública", contó Sanchez al coanfitrión Michael Strahan, explicando que se sintió "horrible" porque gracias a ello no pudo cumplir uno de sus sueños que era convertirse en periodista."Eso era todo lo que quería ser", añadió. "Y pensé: 'No puedo escribir'".

Sin embargo, todo cambió para la autora cuando una profesora del instituto le explicó que lo que le dificultaba el aprendizaje era conocido como un trastorno por dislexia, algo que la ayudó a recuperar la confianza en sí misma para aprender a trabajar en ello y convertirse en profesional. Más tarde, pasó a estudiar periodismo, especializado en audiovisual.

"Cada vez que hablo de esto, me emociono", comentó Sánchez mientras recordaba conmovida el apoyo de su maestra, intentando evitar que se le salieran las lágrimas.

Es más, las enseñanzas de la profesora le sirvieron a Sánchez para elevar su promedio de calificación de 2.0 a 3.8, lo que le dio un impulso para ingresar a la Universidad del sur de California.

El libro infantil de Lauren Sánchez destinará parte de sus ganancias a la lucha contra la dislexia

Otra de las revelaciones importantes que hizo la celebridad en Good Morning America fue que parte de lo que devengará como autora de 'La Mosca Que Voló Al Espacio', irá directamente a la Asociación Internacional de Dislexia, contribuyendo así al aprendizaje de niños, niñas y jóvenes con el mismo trastorno y evitar que otros pasen por lo que ella pasó.

De hecho, durante la plática con Strahan mencionó que llegó a sentirse como una pequeña que no era lo "suficientemente inteligente" para estar en la escuela. Por otra parte, expresó que su hijo de 18 años, Evan Whitesell, sufre trastorno de aprendizaje y dislexia en segundo grado, dejando en evidencia que el padecimiento puede ser genético.

La perseverancia logra lo que la dicha no alcanza

Sánchez ha hecho carrera en la televisión, alcanzando incluso un premio Emmy gracias a su trabajo en 2001 para UPN News 13 en Los Ángeles. Actualmente está enfocada en su relación con Bezos, quien supuestamente le habría propuesto matrimonio en mayo de 2023, cuatro años después que se hiciera pública la relación.