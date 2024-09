Las estrellas más grandes de la televisión se reunieron en las alfombras rojas de las diferentes versiones de los Premios Emmy este mes. Cada noche se convirtió en una excusa para llenar de glamour la pasarela por donde caminaron tanto ganadores como invitados.

Septiembre comenzó con dos noches espectaculares de los Premios Emmy a las Artes Creativas, donde se reconocieron las contribuciones técnicas y artísticas que hacen posibles las mejores producciones televisivas.

La alfombra roja de los 76th Creative Arts Emmys, celebrada el 7 y 8 de septiembre, fue un espectáculo lleno de glamour, talento y reconocimiento. Las estrellas más importantes de la televisión y el entretenimiento desfilaron con sus mejores looks.

Desde grandes íconos como Angela Bassett hasta nuevos rostros como Devery Jacobs, esta alfombra roja no decepcionó en absoluto. A continuación, te contamos quiénes se destacaron y quiénes se llevaron premios a casa.

Angela Bassett brilló no solo por su presencia, sino también por ganar por primera vez un Emmy, luego de haber sido nominada nueve veces antes. Su talento fue reconocido como 'Mejor Narradora' por su trabajo en la docuserie 'Queens', de National Geographic.

Con un porte imponente, Bassett se robó las miradas con su elegancia y porque sigue siendo una de las figuras más queridas de Hollywood. Además de su talento narrativo, su presencia en la alfombra fue un recordatorio de su indiscutible estatus como leyenda del cine y la televisión​.

Otra actriz que hizo una gran aparición fue Parker Posey, quien, como siempre, aportó su estilo excéntrico y único. Posey, conocida por sus papeles en comedias independientes y su particular sentido de la moda, no pasó desapercibida. Aunque no estaba nominada, su presencia fue suficiente para encantar a todos en la alfombra roja.

Phillipa Soo, famosa por su papel en 'Hamilton', también asistió, irradiando elegancia y gracia. Aunque en esta ocasión no se llevó un premio, su creciente presencia en la industria de la televisión y el teatro la convierte en una de las figuras más esperadas en futuras galas.

Por su parte, la siempre divertida Kristen Wiig, conocida por sus icónicas actuaciones en 'Saturday Night Live', fue una de las presentadoras y, como siempre, demostró por qué es una de las comediantes más queridas. Su estilo irreverente y natural le permitió brillar en la alfombra roja y en el escenario.

Da'Vine Joy Randolph también dejó una marca en la alfombra roja, luciendo un espectacular vestido que resaltaba su personalidad vibrante. Conocida por su trabajo en 'High Fidelity' y 'Dolemite Is My Name', Randolph asistió como nominada por su papel en 'Only Murders in the Building'.

Maya Rudolph, otra de las favoritas del público, brilló en la alfombra roja y también se llevó un merecido premio en los Creative Arts Emmys. La actriz, conocida por su versatilidad tanto en comedia como en su trabajo de doblaje, ganó por su personaje en 'Big Mouth'.​

Sarah Paulson fue una de las estrellas que también se destacó, fiel a su estilo sofisticado y minimalista. Paulson, reconocida por sus papeles en series como 'American Horror Story', estuvo nominada como 'Outstanding Guest Actress In A Drama Series', por 'Mr. & Mrs. Smith', episodio: 'Couples Therapy (Naked & Afraid)'.

Devery Jacobs, que para quienes vieron la hermosísima 'Reservation Dogs', de Taika Waititi, ya es un rostro familiar, tuvo su aparición destacada con una presencia que resultó refrescante y prometedora.

Jamie Lee Curtis se llevó a casa un Emmy a la 'Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia' por su interpretación de Donna Berzatto en la aclamada serie 'The Bear'. Curtis, quien interpretó a la complicada madre del protagonista, brilló en el emotivo episodio "Fishes" de la segunda temporada, en el que su personaje lidia con el alcoholismo y tensiones familiares durante una desastrosa cena de Nochebuena.

Durante su emotivo discurso de aceptación, Curtis reflexionó sobre la complejidad de su personaje y expresó su gratitud por recibir este reconocimiento a los 65 años, destacando lo afortunada que se siente por seguir trabajando en papeles de tal profundidad y relevancia en esta etapa de su carrera.