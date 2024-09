La artista estadounidense Taylor Swift anunció hoy, tras el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, que apoya la candidatura de la vicepresidenta y que votará por ella en las elecciones de diciembre.

La estrella compartió sus razones a con sus 283 millones de seguidores en Instagram.

Acá está el mensaje completo en español:

Como muchos de ustedes, he visto el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas de los candidatos sobre los asuntos que más les importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre las políticas y planes que proponen para este país.

Hace poco me enteré de que se había publicado en la web de Donald Trump que "yo" apoyaba falsamente su candidatura presidencial. Realmente despertó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea. Me hizo llegar a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad.

Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho la elección de @timwalz, que lleva décadas defendiendo los derechos de las personas LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo.

He investigado y he elegido. La investigación es cosa tuya, y la elección es cosa tuya. También quiero decir, especialmente a los que votan por primera vez: Recordad que para votar hay que estar registrado. También creo que es mucho más fácil votar pronto. En mi historia pondré un enlace a dónde registrarse y dónde encontrar fechas e información sobre el voto anticipado.

Con amor y esperanza,

Taylor Swift

Señora de los gatos sin hijos