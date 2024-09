¡Alerta máxima para los Swifties! La súper estrella Taylor Swift es la artista más nominada en la próxima edición de los Video Music Awards de MTV (VMAs por sus siglas en inglés), con 10 nombramientos. A 'blondie' como la llama su legión de fans, le sigue su colaborador en el sencillo "Fortnight", Post Malone, con 9, respectivamente.

Pero, como si esta lista de nominaciones para Taylor Swift, por su último trabajo 'The Tortured Poets Department' no fuera suficiente para emocionar a sus seguidores, las incesantes teorías que rodean a la cantautora aseguran que esta ceremonia será otro escenario perfecto para anunciar algún nuevo proyecto.

Te puede interesar: Cómo ver los VMAs en español: MTV y TelevisaUnivision se asocian

Algo si es seguro, ¡todavía tenemos tiempo! la próxima entrega de los VMAs se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de septiembre a partir de las 8:00pm ET, y si bien Taylor Swift no ha anunciado una presentación, o siquiera su asistencia, la rubia se encuentra en su 'WAG Era' acompañando a su pareja, Travis Kelce, al partido del 'US Open', y pasándola bien por toda la ciudad de Nueva York.

La historia de Taylor Swift y sus anuncios en premiaciones

Al parecer, Taylor Swift, la eterna 'mastermind' ve el recibir premios, como la oportunidad ideal para promocionar nuevos lanzamientos ante audiencias masivas. Fue hace dos años, cuando dejó a todos en shock durante los VMAs de 2022 al anunciar que en octubre lanzaría su nuevo álbum Midnights. Y fue a comienzos de este año, cuando aprovechó el escenario de los Grammys 2024 para contar que The Tortured Poets Department ya estaba en camino.

Esto lleva a todos a preguntarnos si Taylor Swift utilizaría el escenario de los VMAs 2024 para hacer un nuevo anuncio y sacudir, una vez más, la industria de la música.

Las redes sociales parecen afirmar rotundamente que sí, y que en efecto el anuncio sería el esperado relanzamiento de su sexto álbum de estudio, 'reputation' un favorito de los fans, que se consagró como un grito de rebeldía de la artista luego de una épica 'cancelación' que supo revertir a su favor.

El usuario de X, Taylor Smith, aseguró lo siguiente: "Taylor Swift anunciará Reputation (Taylor's Version) en los VMAs 2024. El lanzamiento sería ese mismo viernes, 13 de septiembre del 2024, exactamente 15 años después que Kanye West interrumpió su discurso de aceptación en los VMAs del 2009."

La moda y Taylor: Una expresión de lo que viene

Otro detalle que el gigantesco fandom de Taylor ha aprendido a lo largo del tiempo, es que Taylor Swift ha utilizado la moda como un vehículo para decirlo todo sin emitir ninguna palabra, y si nos guiamos por su última aparición pública en el juego inaugural de la NFL, todos los indicios están allí, (al menos de acuerdo a los swifties).

El jueves 5 de septiembre, Taylor Swift deslumbró con un conjunto de corsé y shorts de mezclilla, complementado con unas llamativas botas rojas hasta los muslos. Los fans no tardaron en notar la similitud de este look con el que lleva en el video musical de 'Look What You Made Me Do'. Es como si Taylor estuviera guiñando un ojo a su audiencia. No creo que esté dejando pistas directas sobre la versión regrabada de Reputation, pero definitivamente parece un recordatorio de que el álbum está en camino.

Lo cierto es que como dice el tema emblema de este álbum... En el mundo de los swifties: "The world goes on another day another drama, drama", y solo queda esperar la próxima entrega de los VMAs, a ver que sorpresa nos trae Taylor Swift.