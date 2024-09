Un emotivo video publicado en su canal de YouTube 'Mundo Rueditas', el artista de origen puertorriqueño, Jay Wheeler, reveló detalles de su reciente accidente automovilístico y cómo vivió su "experiencia con Dios".

Hace tan solo unos días, Wheeler, quien acaba de convertirse en padre, se pronunció a través de las redes sociales para confirmar que había salido ileso de un accidente de tránsito, acompañando además su relato con unas fotografías del vehículo volteado, lo que para el mundo -y hasta para él mismo- parece sorprendente que, a pesar de todo, no le haya pasado nada.

ahora si soy millonario pic.twitter.com/RYpUjuPjsX — rueditasツ (@jaywheelerpr) September 6, 2024

"Ninguna puerta se abría y estábamos desesperados. y yo dije Dios mío. Y de la nada aparece un señor vestido de blanco y nos ayudó. Abrió la puerta y justo detrás había una enfermera. Yo salgo y empecé a notar todo lo que había ignorado. Comencé a llorar y sentí que Dios tocó mi corazón", contó, agregando además que en el automóvil se encontraban su conductor y otras dos personas más.

tuve un accidente hace poco, voy a contar lo q pasó, como pasó y cosas que me pasaron con Dios en este momento



estoy bien, no me pasó nada, ni si quiera un dolor tuve y esa es una de las cosas que nadie entiende cuando le muestro esta foto… yo tampoco entiendo.



Suscríbete al… pic.twitter.com/PsXl7hnmRI — rueditasツ (@jaywheelerpr) September 8, 2024

Ante el episodio vivido, el esposo de la también cantante venezolana Zhamira Zambrano, dijo que esta impactante experiencia lo obligó a tomar decisiones trascendentales.

Wheeler prosiguió el cuento: "Yo llamé a Onel, llamé a muchas personas, y él fue el único que me contestó y le dije que me quería entregar al señor". Y, en medio del relato no pudo contener las lágrimas, con su voz quebrada hizo énfasis en que llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero no sabía cómo.

"No quiero que la gente piense que me aproveché de este momento para tomar esta decisión. Yo llevaba días, meses, queriéndolo hacer, pero no sabía cómo porque tengo una carrera y mucha gente comprometida bajo mi producto, tengo mucha que come a través de lo que yo hago", dijo.

En el mismo orden de ideas el intérprete de grandes éxitos como 'Desde mis ojos'. 'La Curiosidad', 'Maquillaje' y más, resaltó que este accidente no sólo lo llevó a querer formalizar su relación con Dios, sino a muchas cosas más.

"Hay gente que piensa que como uno se entregó al señor, uno tiene que ser perfecto y predicar la palabra. Y no, de eso se encarga Dios. Yo me conozco y conozco mi corazón. Sé que él va a transformarme con el tiempo. Lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta", agregó.

Para concluir, Jay Wheeler hizo referencia a la reflexión que se debe tener ante la importancia de valorar cada momento y mantener la fe en lo que son difíciles: ""El señor me protegió de ese accidente. Esa foto que ustedes ven no es una exageración, no está editada, es algo en serio. Y nos protegió a todos los cuatro que estábamos en ese carro, no tenemos ni un rayón, ni un dolor de cabeza. Es imposible que me digas que ese no fue Dios".

El mensaje de Wheeler ha tocado el corazón de su fandom y, a través de mensajes de apoyo han ratificado la felicidad que sienten al saber que él está bien.

Es importante hacer mención que, Jay Wheeler se suma a la larga lista de intérpretes del género urbano que han hecho pública su conexión con Dios y el cristianismo, entre los más recientes se puede hacer mención a Daddy Yankee y también a: Héctor 'El Father', Tito 'El Bambino', Don Omar, Vico C, Lary Over, Voltio y Farruko