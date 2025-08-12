Hombre muere sofocado después de que su pareja obesa le cae encima
Un hombre de 59 años murió sofocado al lado de su cama, en la localidad portuguesa de Campihnas, después de que su propia pareja le cayera encima y no pudiera levantarse por sí misma. La mujer sufre de obesidad.
Según el diario Correio da Manhã, el episodio, ocurrido en la localidad situada cerca de la ciudad occidental de Porto, ha conmocionado a toda la vecindad. De hecho, los residentes de Campinhas se enteraron de lo sucedido cuando acudieron a socorrer a la pareja, tras escuchar los gritos de la mujer.
La policía local explicó que el hombre falleció por "asfixia accidental". Según contó la propia esposa, cuando se despertó vio a su esposo en el piso, entre la cama y la pared. Se tropezó y no logró levantarse.
Los vecinos relataron que hicieron falta cinco hombres para conseguir sacarla e intentar ayudar a su marido. Sin embargo, era demasiado tarde. Los bomberos y la ambulancia no lograron reanimarlo.
"Es obviamente una muerte poco usual, pero no hay nada criminal al respecto", declaró un policía a la prensa portuguesa.
"La mujer buscaba acercarse a su pareja que estaba en el suelo cuando se tropezó y cayó sobre él", agregó e informó que la "viuda" está bajo tratamiento psicológico para ayudar a superar el incidente.