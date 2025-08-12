Un hombre de 59 años murió sofocado al lado de su cama, en la localidad portuguesa de Campihnas, después de que su propia pareja le cayera encima y no pudiera levantarse por sí misma. La mujer sufre de obesidad.

Te recomendamos: Familia de Nueva York busca ayuda para traer a casa a su hijo asesinado en Puerto Rico durante un viaje para ver a Bad Bunny

Según el diario Correio da Manhã, el episodio, ocurrido en la localidad situada cerca de la ciudad occidental de Porto, ha conmocionado a toda la vecindad. De hecho, los residentes de Campinhas se enteraron de lo sucedido cuando acudieron a socorrer a la pareja, tras escuchar los gritos de la mujer.

La policía local explicó que el hombre falleció por "asfixia accidental". Según contó la propia esposa, cuando se despertó vio a su esposo en el piso, entre la cama y la pared. Se tropezó y no logró levantarse.

Los vecinos relataron que hicieron falta cinco hombres para conseguir sacarla e intentar ayudar a su marido. Sin embargo, era demasiado tarde. Los bomberos y la ambulancia no lograron reanimarlo.

"Es obviamente una muerte poco usual, pero no hay nada criminal al respecto", declaró un policía a la prensa portuguesa.

"La mujer buscaba acercarse a su pareja que estaba en el suelo cuando se tropezó y cayó sobre él", agregó e informó que la "viuda" está bajo tratamiento psicológico para ayudar a superar el incidente.