La NFL anunció que la artista colombiana Karol G será la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano que tendrá lugar en la ciudad brasileña de São Paulo el 5 de septiembre. El juego y el show serán transmitidos a nivel mundial a través de YouTube por primera vez.

La NFL indicó que la presentación de la Bichota en el estadio de Corinthians será parte de su programa "Celebrando los "Sonidos de América Latina a través del entretenimiento de los días de partido". El juego de la NFL São Paulo 2025, programado para el 5 de septiembre, será un enfrentamiento entre los campeones vigentes de la AFC, los Kansas City Chiefs, y Los Angeles Chargers",

"Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube, es realmente un honor y un momento del que me siento muy orgullosa", dijo la artista colombiana, quien está de gira con su álbum Tropicoqueta, número 1 en Billboard, en un comunicado de prensa. "He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener la oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrarlo con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo".

Este es el segundo partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Brasil. El primer espectáculo de medio tiempo del año pasado estuvo a cargo de Anitta.

También se trata del segundo show de Karol G en Brasil.

En septiembre de 2024, la cantautora colombiana se presentó en el escenario del icónico festival Rock en Río, donde enloqueció a una audiencia de más de 30 mil personas en las playas de Río de Janeiro. Su popularidad en Brasil es particularmente notoria ante la escasa cantidad de artistas de habla hispana que han logrado abrirse camino en ese mercado.

La Tropicoqueta en la NFL

Se espera que la presentación de Karol G en el partido de fútbol americano en Brasil sea una probadita del muy esperado tour Tropicoqueta de la artista colombiana, como parte de la celebración en vivo de su más reciente álbum.

En julio pasado, la artista contó que anunciaría las fechas de su nueva gira internacional en los próximos días.