El amor que siente el mundo por Margot Robbie no puede ponerse en duda y, desde que hizo público su embarazo y ha hecho apariciones con su barriguita -cada vez más grande- ha logrado acaparar la atención de muchos y, en el estreno de 'My Old Ass', no sería la excepción.

La estrella, de origen australiano, se dio cita en Beverly Hills, California, para el estreno de la película de Ackerley, siendo este su primer evento oficial desde que el mundo se enteró que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. Y, aunque no optó por usar un traje muy despampanante, logró robarse las miradas de los asistentes.

En la alfombra, la siempre 'Barbie' posó junto a Megan Park y Maisy Stella, directora y actriz de 'My Old Ass'.

A diferencia de sus apariciones en las promociones de 'Barbie', en las que solía usar trajes llamativos, coloridos y con mucho brillo, para esta ocasión Robbie escogió un vestido ajustado, clásico y sofisticado, que permitió concluir que la actriz lleva una gestación algo avanzada, aunque no queda del todo claro, pues ella no ha hecho referencia a cuántas semanas tiene.

Según Cosmopolitan, este vestido de color gris con escote Bardot, fue "absoluta perfección", pues además lo combinó con unas sandalias negras y pulseras doradas. Por su parte, Harper 's Bazaar hizo mención a que la popular intérprete estaba "radiante".

Vale hacer mención a que, ni Margot, ni su marido, el productor y actor Tom Ackerley han hecho referencia al embarazo y, la primera vez que se le logró ver su pancita en público fue en Wimbledon, a donde acudió con un vestido de lunares con capa.

Luego la fotografiaron disfrutando de unas vacaciones con su embarazo más pronunciado. "Así, con un bikini negro de triángulo que dejaba completamente a la vista su nueva silueta, la actriz aparecía feliz y sonriente y, sobre todo, sin ningún tipo de temores", comentó Elle en el pasado mes de septiembre.

Otras "mom-to-be" muy fashion

Este comentado estilismo que Robbie ha llevado, es el mismo que, gracias al uso de distintas celebridades, se han hecho tendencia, pues han cambiado la moda ancha de premamá de los últimos años por prendas más ceñidas al cuerpo. Otras que la han usado son: Kylie Jenner y Rihanna. ¡Aquí el mejor ejemplo!

Además, tras sus apariciones, el público no ha tardado en hacer comentarios y halagar a la estrella de Hollywood. "Mostró su nuevo yo para romper con la falsa idea de que las celebridades no experimentan este tipo de cambios y reforzar así su mensaje de auto aceptación y orgullo por el proceso natural del cuerpo femenino. Un admirado gesto que sus fans no han dudado en alabar en redes sociales", se lee en redes sociales.