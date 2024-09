¡De tal padre, tal hijo! El retoño mayor del galán de la pantalla, Matthew McConaughey, está más que listo para seguir los pasos de su famoso padre en Hollywood.

Según información revelada por el portal 'Deadline', Levi, de tan solo 16 años, fue elegido para la próxima película de Apple, 'Way of the Warrior Kid', donde llevará a cabo un papel secundario junto a Chris Pratt, Linda Cardellini y Ava Torres.

Aunque por el momento no se han revelado mas detalles al respecto, el filme se basa en la novela de Jocko Willink y se trata de un chico incrédulo de 13 años llamado Marc (Jude Hill), quien tiene dificultades académicas, sociales y físicas, pero gracias a la ayuda de su tío Jake, un SEAL de la Marina (Chris Pratt), Marc aprenderá a encontrar su guerrero interior.

¿Quién estará a cargo de la producción?

A partir de una asociación de primera mano entre Apple y Skydance Media, la película será producida por David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger, de Skydance.

Levi es el hijo mayor de McConaughey, de 54 años, y Camila Alves, de 41. La pareja, que está casada desde 2014, también comparte una hija, Vida, de 14 años, y un hijo, Livingston, de 11.

Matthew McConaughey asegura que ser padre lo ha convertido en mejor actor

"Tener hijos me ha convertido en un mejor artista y en un mejor actor, porque los niños ven las cosas por primera vez todo el tiempo. Sus preguntas son inocentes", dijo el actor este año en una entrevista que ofreció a 'People' como parte de la portada de la edición especial del 50 aniversario del medio.

"Me he convertido en un mejor narrador de historias porque tengo hijos, es decir, cuando llego a casa del trabajo en una serie como 'True Detective' y mi hijo de 4 años me pregunta: '¿Qué hiciste hoy?'. No puedo decirle de qué trata realmente el programa, no es apropiado para su edad. Así que tengo que contarles una mejor historia".

Según McConaughey, a medida que sus tres hijos crecieron, se dio cuenta de que nunca tomó parte en un proyecto adecuado para que sus hijos pudieran disfrutar a sus cortas edades.

"Cuando te conviertes en padre, ¿qué es lo que terminas viendo? Terminas viendo principalmente lo que ven tus hijos, así que pensé: 'Hombre, nunca he participado en una película animada', y me gusta hacer trabajos de doblaje", detalló.