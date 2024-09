Muchos solo conocen a Rafael Amaya, el actor. En los últimos 11 años como el protagonista de la serie 'El Señor de los Cielos'. Sin embargo, mucho antes de convertirse en Aurelio Casillas, o hasta El Güero, en 'La Reina del Sur', el artista mexicano se hizo conocido como modelo.

Aunque después de anunciar que se había despedido permanentemente del cruento narcotraficante Amaya dijo que se tomaría un descanso, parece que no se puede quedar quieto. Primero, sorprendió a todos al sacar dos temas y ahora ha regresado a sus orígenes de modelo. ¡Todo una thirst trap!

Aunque esto no es lo único que lo ha mantenido ocupado en los últimos meses. Con el lanzamiento de su primer sencillo como solista 'La Bestia', el mexicano le dio la bienvenida a una nueva etapa. La canción parece estar en la misma línea que la serie que lo llevó al éxito y cuenta con la colaboración de Código FN y Tito Double P.

Aunque para muchos sea una sorpresa, este no es el primer acercamiento a la música por parte de Rafael. En su juventud, el actor y ahora cantante formó parte de la banda Almalafa, una agrupación de SKA. Hoy como solista, Amaya ha propiciado un reencuentro único con la canción 'Matar', donde ambos volvieron a juntar sus talentos, dando como resultado una canción enérgica que fusiona ritmos como el reggae y el rock latino.

Rafael ha demostrado sentirse cómodo en esta nueva faceta de su vida, de modo que hasta la fecha ha lanzado cuatro sencillos en los cuales se ha evidenciado la versatilidad que el artista tiene para experimentar no solo con distintos ritmos, sino también para romper la barrera del idioma. La canción publicada el 10 de julio de 2024, 'Lonely at the top' es su primer y único trabajo en inglés hasta la fecha.

A pesar de su incursión en el mundo de la música, Rafael no se ha alejado completamente de la actuación, ya que la mayoría de sus canciones cuenta con su propio video oficial, donde podemos ver al artista haciendo sus mejores interpretaciones frente a cámara. Con este nuevo proyecto, Amaya ha confirmado lo que muchos en la industria ya sabían, que es un profesional capaz de experimentar y triunfar en diversas áreas.

Rafa Amaya, el modelo

Cuando estaba arrancando en la vida artística, Amaya combinaba los pequeños papeles que iba logrando, con su trabajo en pasarelas y modelo de fotografías para marcas. De hecho, quien le dio sus primeros trabajos fue Glenda Reyna, la mamá de Eiza González, quien es una especie de Tyra Banks mexicana.

Luego, entró al grupo Garibaldi y el resto es historia. Sin embargo, ahora ha regresado al modelaje y está demostrando que a los 47 años y, después de haber atravesado el infierno, está mejor que nunca.